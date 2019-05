Babiš je ve střetu zájmů, tvrdí Evropská komise. Česko má vrátit část dotací pro Agrofert

„Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující,“ potvrdil webu Neovlivni.cz zdroj obeznámený s auditem. Audit byl hotový už před volbami do Evropského parlamentu, do České republiky ale dorazil až tento týden, píše web.

„Jsem šokován tím, co tvrdí česká média, že Evropská komise chce vrátit dotace, které obdržela moje bývalá firma. Není to pravda,“ uvedl. Podle něj do České republiky dorazil předběžný návrh a do uzavření procesu je zpráva považována za důvěrnou. „Toto je pouze předběžný návrh, který bude důkladně analyzován a Česká republika, předpokládám že nejméně ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj jako příjemci zprávy, se k němu vyjádří. Teprve pak nám zašle finální zprávu i Evropská komise. Její stanovisko zásadně odmítám a budu bojovat za jeho změnu na základě dalších informací od národních orgánů,“ dodal Babiš.

Podle ministerstva financí je audit EK předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo potvrdilo, že dostalo anglickou verzi zprávy, nyní čeká na doručení české verze auditu. Na tu bude reagovat, obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce, uvedlo.

„Návrh auditní zprávy je v rozsahu 71 stran anglicky psaného textu a hned v úvodu je opatřen disclaimerem (pozn. upozorněním), že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění,“ řekl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že firma nadále trvá na tom, že v oblasti dotací postupuje přesně podle zákona. „Máme zatím informace jen z médií. Těžko se můžeme vyjadřovat k něčemu, o čem nic nevíme. Stále platí, že nás žádný úřad neoslovil a nekontaktoval. Pokud nás úřady osloví, věc následně posoudí naši právníci,“ uvedl.

Babiš ve čtvrtek ve Sněmovně při interpelacích uvedl, že o zprávě neví, nikdo mu žádnou nedal. Babiš dlouhodobě jakákoli pochybení opakovaně odmítá a připomínky věci v českých i zahraničních médiích označuje za štvavou politickou kampaň.

Otroci dotací. O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International. Premiér podle jejího právního názoru i po vložení své firmy Agrofert do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Babiš vložil Agrofert v únoru 2017 kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Poslanci EP požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.

Na začátku letošního roku Evropská komise prováděla v Česku několik rozsáhlých auditů, prověřovala české řídicí a kontrolní systémy správy unijních peněz a jejich využívání v konkrétních případech.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33 tisíc lidí, z toho 22 tisíc v Česku.

Opozice žádá, aby Agrofert dotace vrátil, zváží jednání o důvěře Opoziční strany požadují, aby stát po holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše vymáhal zpět vyplacené dotace. Pokud se podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše informace o auditu EK potvrdí, bude chtít opozice hlasovat o důvěře kabinetu.



Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura vyzval koaliční ČSSD, aby se ke středu premiéra jasně vyjádřila. Zástupci sociálních demokratů ani komunistů, kteří menšinový kabinet podporují, zatím se širším komentářem nepřišli.



SPD Tomia Okamury podpoří případné svolání mimořádné schůze Sněmovny, aby veřejnost získala informace o Babišově střetu zájmů. Okamura současně upozornil, že zpráva EK je předběžná.



Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že svolal schůzku opozičních stran, na které chce projednat případné iniciování hlasování o nedůvěře. Hnutí STAN hovoří o mimořádné schůzi Sněmovny ke střetu zájmů premiéra Babiše. „Pokud Andrej Babiš situaci nevyhodnotí tak, že neodejde z veřejného života, pak podpoříme svolání mimořádné schůze a pravděpodobné je, že součástí schůze bude hlasování o nedůvěře vládě,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.



„Česko by mělo vrátit část dotací pro Agrofert - my říkáme, že by to měl být Agrofert, ne Česko!“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podle Pospíšila se zatím jedná „o 163 milionů korun, které zaplatili Češi ze svých kapes na podnikání svého premiéra“, možná víc.



Občanští demokraté žádají zveřejnění rozhodnutí Evropské komise i vyčíslení částky, kterou Agrofert z EU získal. „Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu… ´Podnikání´ holdingu mají platit všichni občané, kteří poctivě pracují, ze svých daní? Budeme požadovat, aby Agrofert vše vrátil ze svého!“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. S odvoláním na nyní projednávanou novelu rozšiřující elektronickou evidenci tržeb mluvil o české švadleně, která má ze svých daní platit dotace na podnikání Agrofertu.



Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Babiše, aby poslance informoval o tom, jak na výsledek auditu zareaguje a zda je připraven peníze státu vrátit. Premiér na jeho výzvu nereagoval.



„Na proplácení sociálních služeb pro ty nejpotřebnější nemáme, ale stamiliony hamižnému oligarchovi a premiérovi v jedné osobě proplácíme. Budeme tvrdě vyžadovat, aby český stát peníze po Agrofertu nekompromisně vymáhal,“ uvedl Kalousek.



Podle předsedy lidovců Marka Výborného se „daňový poplatník nesmí ani korunou podílet na řešení osobních firemních problémů premiéra“. „Svěřenecký fond, nesvěřenecký fond. Očekávám, že se k tomu postaví čelem!“ uvedl. Zopakoval, že opozice předsedu vlády vyzvala, aby se jasně vyjádřil. „Dočkali jsme se pouze úsměvů a mlčení. Chceme slyšet kroky, aby nás ta situace nestála ani korunu,“ řekl.

Střet zájmů Andreje Babiše:

- O možném Babišově střetu zájmů se mluví prakticky od jeho vstupu do politiky a zejména poté, co se v roce 2013 jeho hnutí dostalo do Sněmovny a Babiš následně v lednu 2014 usedl do křesla ministra financí. Agrofert, jehož byl tehdy majitelem, je totiž jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru, realizuje kompletní proces výroby potravin v oblasti pekárenství a zpracování masa, a je i druhou nejvýznamnější skupinou českého chemického průmyslu. Výrazné je také jeho angažmá v médiích, jeho skupina Mafra patří k nejsilnějším mediálním domům v České republice. - Podle novely zákona o střetu zájmů, přijaté začátkem roku 2017 přes odpor hnutí ANO a veto prezidenta Miloše Zemana, smějí členové kabinetu ovládat firmy, ty ale nemají přístup k veřejným zakázkám a nenárokovým dotacím. Omezení platí pro společnosti, v nichž ministři drží nejméně čtvrtinový podíl. Zákon zakazuje členům vlády, ale i dalším činitelům jako jsou poslanci či senátoři, provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Babiš v reakci na normu v únoru 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. - Začátkem loňského července Evropský parlament (EP) schválil nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací, od 2. srpna zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace. Koncem listopadu dospěla právní služba Evropské komise (EK) k závěru, že omezení se týkají i Agrofertu. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že firmy jsou ve svěřenském fondu. Komisař pro rozpočet Günther Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak se střetu zájmů zbavit. Buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z EU, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se následně vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy. - EP v půlce loňského prosince vyzval komisi k řešení možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadovali i pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí žádosti do EU přestalo posílat. Bruselu nepředložilo podle webu iRozhlas.cz k proplacení kromě stomilionové dotace na projekt linky na toastový chléb Penam dalších 11 projektů firem holdingu Agrofert za více než 61 milionů korun. - Kromě Evropské komise se Babišovým možným střetem zájmů zabýval také Městský úřad v Černošicích, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Důvodem je podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod dříve jeho holding Agrofert. Podnět odeslala loni v srpnu na černošický úřad organizace Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon. - Černošický úřad v lednu Babišovi za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200 tisíc korun. Babiš se odvolal, případem se tak zabývali krajští úředníci. Ti koncem března rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátil k novému projednání.

