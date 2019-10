Žádný impeachment, ale pokus o puč. Trump zaútočil na demokraty

„S tím, jak se každým dnem dozvídám více a více, docházím k závěru, že se nejedná o impeachment, ale že je to PUČ, jehož cílem je chopit se moci lidu, jejich HLASU, jejich svobod, jejich druhého dodatku (americké ústavy), náboženství, armády, hraniční zdi a jejich práv, které jim jako občanům Spojených států amerických dal Bůh,“ napsal americký prezident na twitteru.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....