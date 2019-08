Problém pro Trumpa. Růst ekonomiky USA navzdory jeho slibům zpomaluje

Velká část ekonomů podle agentury AP předpokládá, že hospodářský růst bude zpomalovat rovněž ve druhé polovině roku. Prezident Donald Trump přitom slíbil, že zajistí, aby americká ekonomika dlouhodobě rostla zhruba tříprocentním tempem. V prvním pololetí činilo tempo hospodářského růstu 2,6 procenta.

Americká ekonomika roste už jedenáctým rokem za sebou, hospodářskou expanzi však ohrožuje vleklý obchodní spor mezi Washingtonem a Pekingem, který má negativní vliv na investice i zpracovatelskou výrobu.

Vývoj ekonomiky USA:



Zdroj: tradingeconomics.com

Americká centrální banka (Fed) koncem července ve snaze o podporu hospodářského růstu snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 2,00 až 2,25 procenta. Bylo to první snížení úroků od prosince 2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi od 30. let minulého století.

Trump nyní centrální banku tlačí k výraznějšímu snižování úroků. Šéf Fedu sice minulý týden uvedl, že centrální banka uskuteční patřičné kroky k udržení hospodářského růstu v USA, nedal však jasně najevo, zda příští měsíc chystá snížení úroků.

