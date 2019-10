V USA se vede boj o identitu whistleblowera, který upozornil na Trumpův ukrajinský telefonát

V případě zveřejnění totožnosti by stěžovateli mohla hrozit profesní i osobní odveta, obávají se advokáti ze Compass Rose Legal. Podle nich „jisté osoby“ vypsaly odměnu za vyzrazení informací o whistleblowerovi ve výši 50 tisíc dolarů. Ten se v současné době skrývá na utajeném místě a je pod federální ochranou.

„Bohužel očekáváme, že se pro našeho klienta i další stěžovatele situace zhorší s tím, jak Kongres bude pokračovat ve vyšetřování,“ uvedli advokáti v dopise zveřejněném stanicí CBS News. „Obáváme se stále více toho, že identita našeho klienta bude zveřejněna, což ho v konečném důsledku ohrozí,“ stojí dále v prohlášení.

Situaci minulý týden eskaloval Donald Trump, který označil zveřejnění informací o telefonátu za velezradu. Ta je ve Spojených státech postihována až trestem smrti. „Chci vědět, kdo to je, a také chci vědět, kdo mu dal ty informace. Protože se to blíží špionáži,“ řekl Trump.

Americký prezident to prohlásil na neveřejné diplomatické akci, ze které zveřejnil list The LA Times audionahrávku. „Víte, jak to fungovalo dřív, za starých časů, kdy jsme byli chytřejší? Špionáž a velezrada, řešili jsme to jinak, než to děláme teď,“ zakončil Trump výhružnou poznámkou.

Trump poté v sérii tweetů uvedl, že se chce s whistleblowerem osobně setkat. Z velezrady navíc obvinil i předsedu výboru pro kontrolu tajných služeb Sněmovny reprezentantů Adama Schiffa, který proti němu vede vyšetřování. Schiff v neděli řekl, že chce získat přístup k záznamům o telefonních hovorech Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a dalšími světovými vůdci.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......