Trump tvrdě kritizuje sociální sítě. Podle něj straní radikální levici

„Facebook, Google a Twitter, nemluvě o zkorumpovaných médiích, jsou tolik na straně radikálně levicových demokratů. Ale žádný strach, stejně vyhrajeme, jako jsme vyhrávali dřív,“ napsal Trump na twitteru. Na Scavinův případ se prý „podívá“.

Scavino v noci na dnešek poslal na síť snímek vzkazu, jímž společnost Facebook zdůvodnila krátké zablokování jeho účtu. „Proč mě chcete umlčet?“ reagoval na incident Scavino. Za chybu mohly nepřesně nastavené procedury blokující spam, tedy nevyžádanou poštu, uvedl Facebook. Vedení sítě se Scavinovi omluvilo.

Facebook, Google and Twitter, not to mention the Corrupt Media, are sooo on the side of the Radical Left Democrats. But fear not, we will win anyway, just like we did before! #MAGA