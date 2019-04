Venezuelský ústavodárný sbor zbavil Guaidóa imunity, hrozí mu vězení

Guaidó již od ledna usiluje jako předseda legitimně zvoleného parlamentu o Madurův odchod a vypsání předčasných prezidentských voleb. Pětatřicetiletého politika, který se s odvoláním na ústavu prohlásil prezidentem země, by úřady mohly obvinit z porušení zákona, neboť nerespektoval zákaz vycestovat do zahraničí. Madurovy státní orgány si však muže podporovaného velkou částí Venezuelanů i desítkami světových zemí včetně Spojených států či většiny ostatních latinskoamerických zemí dosud netroufly zatknout. Maduro přitom prohlásil, že Guaidó by měl „čelit spravedlnosti“.

Poslanecké imunity chránící jej před vyšetřováním jej zbavilo Ústavodárné shromáždění, což je jakýsi paralelní parlament, který ustavila Madurova vláda proto, že parlament vzešlý z voleb ovládá od roku 2016 opozice. Ta stejně jako EU, USA ani další americké země Ústavodárné shromáždění neuznává, Maduro zase neuznává parlament.

„Nebudeme se vyhýbat odpovědnosti,“ řekl Guaidó novinářům v reakci na verdikt shromáždění, kterým se prý nenechá zastrašit. „Oni si myslí, že to bude jednoduché. Ale nebude. Pokud chtějí zajít dále, budou muset počítat s důsledky,“ dodal Guaidó.

Jak proměnit bezcenný bolívar ve zlato. Maduro nechává amatéry drancovat minerální bohatství

Více než pětisethlavé shromáždění rozhodlo podle agentury AP jednohlasně a jeho předseda Diosdado Cabello obvinil opozici, že se do země snaží přivést zahraniční invazi a rozdmýchává občanskou válku.

Podle venezuelského ústavního právníka je však krok shromáždění v rozporu se základním zákonem země, neboť zbavit jej imunity může jen parlament, jehož je poslancem. „Byla rovněž porušena procesní pravidla, neboť měl dostat šanci hájit se,“ řekl agentuře Reuters právník José Haro.

Guaidóovi minulý týden úřad hlavního kontrolora jmenovaný Madurovým shromážděním zakázal na 15 let výkon veřejných funkcí, neboť údajně uzurpováním moci uškodil lidu Venezuely a zahraničními cestami zpronevěřil státní peníze. Guaidó úřad nerespektuje a zákazu se nemíní podřídit.

Šéf opozice svolává pravidelné masové demonstrace po celé zemi a vyzývá státní úředníky a armádu, aby se postavili na jeho stranu. Primárně je snahou opozice dostat do země sužované ekonomickou krizí humanitární pomoc, kterou Maduro odmítá s tím, že jde o americkou intervenci.

