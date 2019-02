Zeman: Guaidó skončí jako Husák, pokud požádá o vojenskou intervenci v cizině

Prozatímní venezuelský prezident Juan Guaidó by podle hlavy českého státu Miloše Zemana skončil jako "venezuelský Husák", pokud by kvůli řešení situace v zemi požádal o vojenskou intervenci v cizině, například v USA. Guaidó v pátek řekl, že je připraven povolit americkou vojenskou intervenci, bude-li to nutné.