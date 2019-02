Branson chystá koncert na podporu Venezuelanů. Maduro uspořádá vlastní

Bransonův koncert se uskuteční v pátek v kolumbijském městě Cúcuta, těsně za hranicemi s Venezuelou. Vystoupit by na něm měli například zpěváci Manu Chao a Alejandro Sanz či mexická rocková skupina Maná. Britský miliardář očekává, že přímo na místě se sejde až 300 tisíc lidí. Hlavní část vybrané částky má přijít od internetových diváků, kteří se na koncert budou dívat přes stream a zašlou příspěvek na pomoc Venezuelanům.

„Venezuela se bohužel nestala tou utopií, ve kterou dosavadní i předešlá vláda doufaly, a to vyústilo v situaci, kdy lidé doslova umírají kvůli nedostatečné lékařské péči,“ vysvětlil své pohnutky Branson, který se při přípravě koncertu radil s Guaidóem. Vybrané prostředky chce použít právě na zdravotní péči.

Branson však může při snaze dostat humanitární pomoc do Venezuely, která se zmítá v nejhorší hospodářské krizi ve své historii, narazit na problém. Režim dosavadního prezidenta Madura se snaží zabránit, aby se do země dostaly potraviny a léky od dárců, kteří podpořili jeho rivala Guaidóa. Zastavil tak už například pomoc ze Spojených států, kterou Maduro označil za past.

Jak proměnit bezcenný bolívar ve zlato. Maduro nechává amatéry drancovat minerální bohatství

Podporu z Ruska Maduro naopak přijímá. „Ve středu legálně dorazí 300 tun humanitární pomoci z Ruska,“ oznámil. V minulém týdnu bylo do Venezuely dopraveno přes 60 kontejnerů s 933 tunami léků z ciziny, hlavně z Číny a z Kuby.

Reakcí Madurova režimu na Bransonův záměr je uspořádání vlastního velkého koncertu, který by se měl uskutečnit v sobotu a v neděli. „Je to zoufalství,“ prohlásil o snahách Madurova režimu Guaidó. „Rozhodují se, jestli pustit do země pomoc a teď přijdou s koncertem. Nevědí, co dělat,“ myslí si.

Guaidó se 23. ledna prohlásil za prozatímního prezidenta poté, co parlament označil nový prezidentský mandát Nicoláse Madura za nelegitimní z důvodu, že vzešel z nesvobodných voleb. Guaidóa uznaly za hlavu Venezuely, která čelí hyperinflaci, Spojené státy a další americké země, po nich se přidaly i některé evropské státy.

Dále čtěte: