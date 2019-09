Další pokus o impeachment. Sněmovna reprezentantů zahájí kroky k sesazení Trumpa

Krok demokratů přichází několik dní po obviněních vůči Trumpovi v souvislosti s jeho červencovým telefonátem s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Pelosiová mimo jiné uvedla, že Trump „vážně porušil ústavu“ a že „nikdo nesmí stát nad zákonem“. Podle ní Trump svými činy zradil „prezidentskou přísahu, národní bezpečnost i integritu voleb“.

Podle médií měl Trump v telefonátu na Zelenského naléhat, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena kvůli podezření z korupce za jeho podnikání na Ukrajině. Biden je synem Joea Bidena, který je favoritem na demokratickou kandidaturu v amerických prezidentských volbách. Ty se konají příští rok.

Hlasy po zahájení ústavních kroků vůči Trumpovi sílí mezi demokraty už několik měsíců. Pelosiová ale dosud zahájení tohoto procesu odmítala s tím, že by byl předem prohraný, protože v horní komoře parlamentu mají většinu Trumpovi republikáni. Podle analytiků by zamítnutí obžaloby v Senátu uškodilo demokratů. To dnes zmínil i Trump, který označil proces impeachmentu za „pozitivní pro něj“. Uvedl, že demokraté v prezidentských volbách příští rok prohrají, pokud pokus o sesazení zahájí.

Proces impeachmentu obvykle začíná v právním výboru Sněmovny reprezentantů, ale může jej také zahájit zvláštní výbor. Seznam bodů obžaloby musí následně schválit prostou většinou Sněmovna reprezentantů a poté se žalobou zabývá Senát, který v tomto případě plní funkci soudu. Řízení v Senátu vede předseda nejvyššího amerického soudu a pro odsouzení se musí vyslovit dvě třetiny přítomných senátorů.

Impeachment už demokraté dříve zvažovali v souvislosti s ruskými zásahy do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

