Demonstranti v Hongkongu vyměnili kanály: nyní se svolávají přes Pokémon Go a Tinder

Hongkongská policie stále více potírá online komunikaci účastníků demonstrací požadujících odstoupení správkyně Carrie Lamové a také omezení vlivu Pekingu. Demonstranti, kteří se dříve svolávali přes sociální síť Telegram nebo streamovací platformu Twitch, musejí po zásazích policie používat inovativnější způsoby komunikace, informoval web Abacus.

Na výzvy k zapojení se do protestů mohou nově narazit tamní uživatelé online seznamky Tinder, ale také hráči Pokémon Go. Organizátoři maskují demonstrace jako setkání lovců Pokémonů. Tuto záminku používají také v případě, kdy úřady protest zakážou z bezpečnostních důvodů. Účastníci akce pak svorně tvrdí, že pouze chytají animované příšerky.

Zvláště užitečnou se ukázala být aplikace AirDrop. Ta umožňuje přímo sdílet obsahy všem uživatelům výrobků značky Apple v okolí. Komunikace účastníků demonstrací ale probíhá také na tradičnějších kanálech, jako je sociální síť TikTok nebo na fóru LIHKG, kterému je přezdíváno hongkongský Reddit.

So it’s come to this—I’m getting protest info on Tinder pic.twitter.com/bMfRYCJv1T