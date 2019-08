Hongkongský developer kvůli protestům přišel o miliardu dolarů. Vyzývá k obnovení pořádku

Protesty již splnily svůj účel, tím, že návrh zákona o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny spadl pod stůl, napsal Woo v listu Hong Kong Economic Journal. Nyní však někteří demonstranti využívají situace k „úmyslnému vyvolávání problémů,“ doplnil.

Woo, který je největším akcionářem developerské společnosti Wheelock & Co., má na ukončení protestů osobní zájem. Za posledních deset týdnů demonstrací kleslo jeho jmění o více než miliardu dolarů, upozornila agentura Bloomberg. Woo se svým prohlášením zařadil na seznam tamních miliardářů, kteří volají po obnovení pořádku.

Počátkem srpna skupina 17 developerů podepsala prohlášení odsuzující násilí. O několik dní později v čínsky psaných novinách vyšla další výzva ke klidu. Kromě Wooa se do kampaně proti protestům zapojili také Henry Cheng a Li Ka-Shing. Nejedná se přitom o první protest, proti kterému se výše jmenovaní postavili. V roce 2014 vystupovali proti hnutí Occupy Central With Love and Peace. Cheng tehdy řekl, že by hnutí „mohlo urazit vůdce komunistické strany v Pekingu“.

Tento týden proti protestům vystoupil také největší hongkongský developer Sun Hung Kai. „Nedávná série násilných činů, které odporují právnímu státu, poškodila hospodářství Hongkongu,“ uvedl Sun Hung Kai s tím, že jeho společnost podporuje úsilí policie a vlády k obnovení pořádku.

Číňanům s protesty dochází trpělivost. Čínský velvyslanec ve Velké Británii prohlásil, že někteří z demonstrantů vykazují známky terorismu. „Jestliže se situace v Hongkongu dále zhorší… ústřední vláda nebude sedět se složenýma rukama a sledovat to. Máme dostatek řešení a dostatek síly v mezích zákona, abychom rychle potlačili jakékoli nepokoje,“ uvedl čínský ambasador.

Objevují se také informace, že Peking přesouvá do blízkosti Hongkongu polovojenské jednotky. Satelity například zachytily více než stovku obrněných vozidel připravených na stadionu Shenzhen Bay Sports Centre, který se nachází severně od Hongkongu.

