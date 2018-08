Rubl i akcie pod tlakem. Trump připravuje sankce proti ruským bankám

List Kommersant publikoval celý text návrhu zákona, který popisuje možné postihy pro Rusko. Legislativa je iniciativou republikánských a demokratických senátorů, kteří ji předložili na počátku srpna. Má zavést nové protiruské sankce a bojovat proti kyberhrozbám. Je to reakce na ruské vměšování do posledních amerických prezidentských voleb a aktivity Ruska na Ukrajině a v Sýrii.

Vývoj hodnoty akcií Sberbank

Návrh zákona má však ještě daleko ke schválení. Musí projít Senátem i Sněmovnou reprezentantů a musí ho podepsat prezident Donald Trump. Akcie největší ruské banky Sberbank, která působí i v Česku, se v časných odpoledních hodinách propadaly o téměř čtyři procenta. Ruský rubl oslabil o téměř dvě procenta.

„Rubl je zasažen kvůli tématu nových sankcí. I když legislativa nakonec nebude schválena, je to určitý signál,“ uvedl pro agenturu Reuters šéf Western Bank v Moskvě.

In response to my + @RepMarkWalker letter, @StateDept confirms investigation of #Russian oligarch Vladimir Yevtushenkov for possible sanctions under CAATSA + the Foreign Corrupt Practices Act for operations in illegally annexed #Crimea + in #Uzbekistan: https://t.co/QtCq3F75zf