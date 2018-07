Vměšování do voleb, Krym i Sýrie. Trump a Putin se scházejí v Helsinkách

S Putinem chce Trump hovořit mimo jiné o údajném vměšování Rusů do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Dalším tématem jednání má být Ukrajina, která je zdrojem napětí a sankcí mezi Washingtonem a Moskvou. Rusko totiž v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym a začalo podporovat proruské separatisty na Donbasu, kde vypukly boje. Kreml dal již předem na vědomí, že o Krymu diskutovat nehodlá, neboť poloostrov považuje za nedílnou součást Ruské federace. Oba státníci budou hovořit i o konfliktu v Sýrii, na jehož vyřešení mají obě strany odlišné názory.

Trump plánuje, že se s Putinem nejprve setká mezi čtyřma očima, později se k prezidentům připojí další členové delegace a summit vyvrcholí společným pracovním obědem. Chce tak očividně zopakovat formát červnové schůzky se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, kterou označil za mimořádný úspěch zajišťující bezpečnost v regionu.

Ve finské metropoli dnes protestují bojovníci za lidská práva i ochránci životního prostředí. „Trumpe a Putine: Zastavte zločiny proti lidskosti v Čečensku“, promítla americká organizace Human Rights Campaign v noci na dnešek na stěnu paláce v centru Helsinek. „Celý svět se dívá. Mlčení je smrtelné,“ objevilo se rovněž na sídle hlavy finského státu, kde se setkání Trumpa s Putinem dnes uskuteční. Organizace Human Rights Campaign vyzvala, aby se vyšetřilo pronásledování zástupců sexuálních menšin v Čečensku.

So proud of the work the team did in #Helsinki, #Finland, ahead of the #Trump #Putin summit to highlight human rights abuses in Chechnya. #EyesonChechnya #TrumpPutinSummit #HelsinkiCalling #HelsinkiSummit2018 #HelsinkiSummit #Helsinki2018 pic.twitter.com/DxUKZbsEBS