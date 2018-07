Trump nechápe: Máme chránit evropské země před Ruskem, jemuž posílají miliardy za plyn?

„Chráníme Německo, chráníme Francii, chráníme všechny tyto země a mnohé z nich jdou, uzavřou dohodu o plynovodu s Ruskem a platí miliardy dolarů do ruské pokladny. My je máme chránit proti Rusku, ale oni platí Rusku miliardy dolarů,“ prohlásil Trump.

S německou kancléřkou Angelou Merkelovou se americký prezident uvidí dnes na aliančním summitu, schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem má naplánovanou na pondělí do Helsinek.

Německo podle šéfa Bílého domu bude ze 60 až 70 procent závislé na dovozu ruských energií. „To se nikdy nemělo stát, ale Německo je zcela závislé na Rusku,“ řekl americký prezident s tím, že je to pro NATO velmi špatná věc a je třeba o tom s Německem jednat.

„Platíte miliardy a miliardy zemi, proti které vás my máme chránit. Každý o tom mluví, po celém světě. My vás máme chránit před Ruskem, tak proč mu platíte miliardy za energii?“ ptal se na schůzce s někdejším norským premiérem Stoltenbergem Trump, který také připomněl, že bývalý německý kancléř Gerhard Schröder je ve vedení ruského Gazpromu.

Německo je podle Trumpa fakticky ruský „zajatec“, i kvůli tomu, že se rozhodlo zbavit jaderných energetických zdrojů. NATO by se mělo energetickou závislostí na Rusku podle Trumpa zabývat: „Máme chránit Německo, ale to získává svou energii z Ruska. To mi vysvětlete. Ale ono to nejde vysvětlit, víte?“

Generální tajemník NATO byl na druhé straně jednacího stolu Trumpovým ostrým výpadem zjevně překvapen. Obvykle stručné a dopředu připravené komentáře do kamer před začátkem samotného jednání nabraly pro alianční schůzky neobvyklý ráz přímé výměny názorů.

Stoltenberg Trumpovi připomněl, že v NATO je 29 spojenců, jsou mezi nimi někdy rozpory a plynovod Nord Stream z Ruska do Německa je jednou z nich. „Přes tyto rozpory jsme byli vždy schopni se spojit na klíčové věci, kterou je společná obrana. Silnější jsme společně než každý zvlášť,“ řekl.

The European Union makes it impossible for our farmers and workers and companies to do business in Europe (U.S. has a $151 Billion trade deficit), and then they want us to happily defend them through NATO, and nicely pay for it. Just doesn’t work!