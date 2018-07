Nejistota v USA: vládní činitelé nevědí, co Trump s Putinem dohodl

Američtí vládní činitelé se od počátku týdne marně snaží zjistit, co prezident Donald Trump vlastně dohodl na pondělním summitu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Helsinkách. Napsal to list The Washington Post. Mluvčí ministerstva obrany USA například nejsou schopni odpovědět na dotazy novinářů, jaký dopad může schůzka mít na americkou armádu.