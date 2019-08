Trump pohrozil odvetou za francouzskou digitální daň. USA by mohly zavést clo na víno

„Je to velmi nespravedlivé. Pokud to udělají, zdaníme jejich víno nebo uděláme něco jiného,“ řekl americký prezident novinářům krátce před cestou do jihofrancouzského Biarritzu. Sám sice prý není žádným „velkým fanouškem“ technologických společností, jsou to podle něj ale americké společnosti. „A upřímně: Nechci, aby Francie … danila naše společnosti,“ dodal.

Francie v červenci schválila zákon o digitální dani označovaný jako GAFA, neboť se dotkne mimo jiné technologických gigantů Google, Amazon, Facebook a Apple. Tříprocentní daň z příjmů ze služeb poskytovaných ve Francii se ale týká všech firem, které mají v této zemi příjmy nad 25 milionů eur (zhruba 647 milionů korun) a celosvětově nad 750 milionů eur (přes 19 miliard korun). Platí zpětně od začátku letošního roku.

Washington považuje digitální daň za diskriminaci vůči firmám se sídlem ve Spojených státech. Podle amerických médiích hodlá Trump v Biarritzu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem jednat právě i o digitální dani. Vztah s Macronem šéf Bílého domu před odletem do Francie označil za dobrý.

Summit sedmi ekonomicky vyspělých zemí světa a zástupců několika dalších velkých ekonomik a mezinárodních organizací začne dnes v jihofrancouzském přímořském letovisku Biarritz neformální večeří.

Plány na zavedení digitální daně již dříve ohlásily také další členské země Evropské unie, včetně Rakouska, Itálie, Španělska či Británie. V České republice je nyní v připomínkovém řízení návrh na sedmiprocentní digitální daň.

