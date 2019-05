Trumpa vyzve levicový starosta New Yorku. De Blasio chce být prezidentem USA

„Je mi ctí oznámit kandidaturu na prezidenta Spojených států amerických, protože je konečně čas upřednostnit pracující,“ řekl de Blasio. Na videu, které zveřejnil na portálu YouTube, připomněl, že v New Yorku dosáhl zvýšení minimální hodinové mzdy na 15 dolarů (345 korun), náhrady mzdy v době nemoci či zajištěné zdravotní péče. Trumpovi pak v klipu vyčetl tvrdou imigrační politiku a odstoupení USA od pařížské klimatické dohody.

Zajímavostí je, že video, ve kterém de Blasio kandidaturu oznámil, pojmenoval jako Working People First (Pracující na prvním místě). Je to očividná reakce na Trumpovo heslo America First (Amerika na prvním místě), kterým republikánský prezident vystihuje svou americkou zahraniční politiku.

„Demokrati mají další nádheru, která se k jejich skupině připojuje. Bill de Blasio z New Yorku, považovaný za nejhoršího starostu v USA,“ napsal na twitteru Trump s odkazem na početné pole demokratických prezidentských uchazečů. „Je směšný, ale když se vám líbí vysoké daně a zločinnost, pak je vaším člověkem,“ poznamenal prezident s tím, že de Blasia obyvatelé New Yorku nesnášejí.

Bill de Blasio chce zakázat stavbu klasických mrakodrapů:

Osmapadesátiletý de Blasio v roce 2013 drtivě vyhrál newyorské volby, ve kterých se ziskem více než 73 procent porazil republikána s českými kořeny Joea Lhotu. Jeho vítězství se stalo symbolem rostoucí síly levicového křídla demokratů. Úřad de Blasio znovu obhájil v roce 2017, v nadcházejících volbách za dva roky se ale o třetí mandát starosty už ucházet nemůže.

De Blasia nyní čekají náročné stranické primárky, ve kterých má podle průzkumů největší naději na vítězství bývalý viceprezident Joe Biden. Až s velkým odstupem za Bidenem následují další uchazeči o stranickou prezidentskou nominaci v čele se senátorem Berniem Sandersem či senátorkou Elizabeth Warrenovou.

Zda bude mít de Blasio dostatečnou podporu, aby do primárek zasáhl, zatím průzkumy nenaznačují. Například podle dubnové sondáže si více než tři čtvrtiny obyvatel New Yorku nemyslí, že by se měl starosta o prezidentský post ucházet.

