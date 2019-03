Politická superstar Ocasio-Cortezová o klimatické změně: Máme ještě rodit děti?

Demokratická členka amerického Kongresu Alexandria Ocasio-Cortezová je hvězdou sociálních sítí. Často kritizuje prezidenta Donalda Trumpa a jeho vládu. Nyní ale nastolila kontroverzní otázku, jež zasáhla všechny Američany bez ohledu na to, jaké mají politické názory.

„Panuje v podstatě vědecká shoda na tom, že život našich dětí bude velmi obtížný. To vede mladé lidi k tomu, aby si položili legitimní otázku: je stále v pořádku mít děti?“ uvedla devětadvacetiletá politička, kterou na Instagramu sleduje přes dva a půl milionu lidí.

Nárůst počtu lidí na Zemi a jejich vliv na produkci skleníkových plynů je delší dobou kontroverzním tématem. Jedním z nejúčinnějších kroků je omezení porodnosti tvrdí Kimberly Nicholasová ze švédské univerzity v Lundu.

Kritici tohoto přístupu naopak tvrdí, že je třeba se soustředit na energetické úspory ve společnosti a také na přístup celosvětových korporací, jež těž fosilní paliva. Navíc například průměrný Američan produkuje 40krát vyšší emise skleníkových plynů než průměrný obyvatel Bangladéše.

Organizace spojených národů předpokládá, že současná populace, jež čítá 7,7 miliardy lidí, poroste do roku 2050 na 9,8 miliardy lidí. V roce 2100 by to mělo být 11,2 miliardy lidí.

