Bloomberg chce sestřelit Trumpa. Do kampaně investuje půl miliardy dolarů

Bývalý starosta New Yorku už v přípravě na příští prezidentské volby sestavil vlastní politický tým, který se od loňského listopadu schází minimálně jednou týdně. Zásadním tématem těchto schůzek je zatím rozhodnutí, zda Bloomberg bude kandidovat sám, či podpoří někoho jiného, tedy plán A a plán B, píše web Politico.

Pokud by se Bloomberg rozhodl pro první variantu, hodlá kandidovat za Demokratickou stranu, do které loni v říjnu vstoupil, tedy nikoli jako nezávislý kandidát, což zvažoval dříve. Bloomberg uvedl, že rozhodnutí učiní během příštích tří týdnů. Podle svých slov se přitom nenechá ovlivnit případnou kandidaturou bývalého viceprezidenta Joea Bidena, u kterého se dá očekávat, že by měl podobnou voličskou základnu jako Bloomberg, a mohli by si tak navzájem brát hlasy.

Plán B pak spočívá ve využití dat, například pečlivě zdokumentovaných profilů elektorátu či informace o nejdůležitějších tématech voleb, a zaplacení pracovníků v terénu. Tímto krokem by podpořil jiného kandidáta Demokratické strany, který by měl šanci Trumpa sesadit.

Význam Bloombergova snažení dokládá fakt, že do příští prezidentské kampaně plánuje investovat půl miliardy dolarů – minimálně. Pro srovnání: Donald Trump utratil v roce 2016 za svou volební kampaň o 175 milionů dolarů méně.

Americké volební déjà vu: Sanders chystá velkou kampaň, kandidaturu zváží Kerry

„Do svých posledních voleb v New Yorku investoval Mike sto milionů dolarů. A New York představuje tři procenta populace Spojených států. Takže si to můžete spočítat sami,“ řekl webu Politico Bloombergův poradce Kevin Sheekey. „Neříkám, že to bude přímá úměra. Ale když se Mike Bloomerg rozhodne udělat změnu, tak se nebude zdráhat utrácet,“ dodal.

Bloombergovi poradci si jsou vědomi toho, že jen peníze mu demokratické primárky nevyhrají, velká a propracovaná kampaň by ho však mohla zařadit mezi vážné kandidáty. „Pět set milionů dolarů je až obscénní částka,“ řekl nejmenovaný konzultant Demokratické strany, který má kontakt na Bloombergův politický tým. „Je to dost na to, abyste si zaplatili všechny reklamy v sedmi až osmi důležitých státech, ve kterých se v primárkách rozhoduje.“

Úmysl příští rok kandidovat na prezidenta USA už deklarovali jiní kandidáti Demokratické strany, například senátorky Elizabeth Warrenová, Kirsten Gillibrandová a Kamala Harrisová, senátor Cory Booker či bývalý kongresman Julian Castro. Podle televize CNN zvažuje opětovnou kandidaturu i Hillary Clintonová, neúspěšná Trumpova soupeřka z posledních voleb.

V souvislosti s bojem o Bílý dům se mluví ještě o bývalém šéfovi kavárenského řetězce Starbucks Howardu Schultzovi, či o senátorovi Berniemu Sandersovi, který byl nejvážnějším soupeřem Clintonové v minulých primárkách. John Kerry, neúspěšný kandidát z roku 2004, si podle svých slov kandidaturu ještě rozmyslí.

