Trump chtěl internovat migranty v Guantánamu. Zděšení poradci plán rychle pohřbili

Trump hledal záminku pro udržení migrantů za hranicemi země. V případě, kdy by byli oficiálně označeni jako nepřátelští bojovníci, mohli by být zadrženi podobně jako členové a sympatizanti islamistických organizací jako Taliban či ISIS v Guantánamu, tvrdí neznámý autor knihy. Na úryvky upozornil web BusinessInsider.com.

„Nevíme, zda-li tento plán někdo prezidentovi doporučil, nebo s ním přišel on sám,“ stojí v knize. Ať to bylo jakkoliv, mezi jeho poradci zavládlo zděšení. Trump prý myšlenku opakovaně předkládal na poradách i jednotlivým zaměstnancům Bílého domu. Mnoho z nich jen ztuhlo a počastovalo prezidenta „úsměvem vyhrazeným pro vyšinuté příbuzné“.

Trump chtěl vyslat silné sdělení příchozím migrantům: Pokud vstoupíte na území Spojených států nelegálně, budete umístěni do detence na Kubě mezi teroristy. Prezidentovi poradci proti jeho plánu vystoupili a „rychle a tiše“ ho shodili ze stolu se zdůvodněním, že by jeho řešení bylo nepraktické a drahé.

Noční můra demokratů: Trump prohraje, ale Bílý dům neopustí Donald Trump, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Mezi kritiky plánu patří i autor knihy. „Migranti hledající ukrýt v USA nejsou nepřátelskými bojovníky, nejsou zapojeni v nepřátelských akcích proti Spojeným státům ani napojeni na cizí státy či teroristické organizace, ačkoli prezident a pohraničníci rádi naznačují, že se mezi příchozími ukrývají bojovníci,“ stojí v knize.

Myšlenka na detenci uprchlíků v Guantánamu se již na americké scéně jednou objevila. V dubnu ministerstvo vnitřní bezpečnosti zvažovalo plán na umístění dětských migrantů na Kubu, uvedl list The New York Times. V době sílící migrační vlny z Mexika se americké úřady potýkaly s nedostatkem ubytovacích kapacit. K realizaci plánu se nikdy nepřistoupilo kvůli obavám z negativní publicity, kterou by mohlo způsobit umístění dětí mezi teroristy.

Spojené státy se na své jižní hranici s Mexikem potýkají se silnou migrační vlnou. Za poslední rok tam pohraničníci zadrželi přes 850 tisíc migrantů a dalším 126 tisícům osob znemožnili vstup do země. Podle agentury Reuters se jedná o meziroční nárůst o 88 procent.

Dále čtěte:

Kdo platil Stormy Daniels? Trump má předložit daňová přiznání z posledních 8 let

Krach, jaký svět neviděl. Trump varuje před propadem trhu, pokud nebude znovu zvolen

Trump věří, že může odvolat šéfa Fedu kvůli odlišnému názoru na měnovou politiku

Šesti z deseti Američanů se nelíbí, jak Trump vykonává úřad prezidenta

Sandersova kosa: kandidát na prezidenta chce nejbohatší Američany zdanit sazbou 97,5 procenta

Chceme pravdu. V USA sílí hlasy za odtajnění informací o UFO