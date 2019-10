Sandersova kosa: kandidát na prezidenta chce nejbohatší Američany zdanit sazbou 97,5 procenta

Bernie Sanders, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Prezidentští kandidáti demokratů se přehánějí v návrzích, jak co nejvíce zdanit nejbohatší Američany. V tomto ohledu triumfuje Bernie Sanders. Efektivní daňová sazba pro nejbohatší by se podle jeho receptů vyšplhala až na 97,5 procenta, vypočítali ekonomové z univerzity v Berkeley. Stávající prezident Donald Trump by zachoval současné zdanění ve výši 23 procent.