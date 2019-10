Chceme pravdu. V USA sílí hlasy za odtajnění informací o UFO

Administrativa Donalda Trumpa má zveřejnit veškeré fakta o výzkumu UFO, který ve Spojených státech probíhá od 50. let minulého století. Takový je názor části Američanů. Jedním z nich je i Steven Basset, jenž byl dlouhá léta osamělým lobbistou ve Washingtonu.

Žádá zveřejnění informací o neidentifikovaných létajících objektech, které za dlouhá léta nashromáždila americká vláda. Od roku 1996 je registrován jako lobbista v americkém Kongresu a založil společnost Paradigm Research Group. Má za cíl prosadit, aby americké úřady přiznaly, že mají důkazy o přítomnosti mimozemské civilizace, jež komunikuje s lidmi.

„Nejde o UFO. Tento termín je produktem vládní propagandy, která slouží embargu na pravdu,“ prohlásil Basset. Ufolog tvrdí, že „významná“ část politiků z Kongresu přiznává existenci mimozemšťanů, ale bojí se o nich mluvit veřejně.

Další registrovanou lobbistkou je Teresa Tindalová, jež také bojuje za to, aby informace o UFO byly veřejné. Je přesvědčena, že ufoni navštěvují pravidelně zemi a komunikují s americkou vládou. Podle ní většina lidí ve Spojených státech věří, že mimozemské civilizace existují.

Luis Elizondo, bývalý důstojník Pentagonu, jenž řídil armádní program Advanced Aerospace Threat Identification Program, zdůraznil, že označení UFO ještě neznamená, že se jedná o mimozemské bytosti.

„Nikdy jsme nehovořili o mimozemšťanech. Jen zajišťujeme, aby se naše vláda nestala obětí strategického překvapení kvůli novým technologiím,“ vysvětlil. Je jedno, zda létající objekty patří Rusku, Číně, spojencům nebo „zeleným mužíčkům“. Zpravodajské informace mají sloužit pro lepší rozhodování odpovědných osob v rámci provádění politiky národní americké bezpečnosti.

Elizondo nyní pracuje pro bývalého zpěváka skupiny Blink-182 Toma DeLongeho, jenž založil společnost To the Stars Academy of Arts and Sicence. Chce nezávisle na vládě zkoumat UFO. Bývalý armádní důstojník dodal, že stále nemají dostatek údajů, aby bylo možné říci, zda existují důkazy o přítomnosti mimozemských civilizací na Zemi. DeLonge zastává teorii, že moderní civilizace a kultura vznikla díky pomoci mimozemšťanů.

Další „ufoložka“ a registrovaná lobbistka Chase Kloetzkeová je přesvědčena o tom, že Pentagon cíleně utajuje informace o možných stycích s mimozemšťany. Pokud existují důkazy o UFO, je potřeba znát odpovědi i na to, kdo takové objekty pilotuje.

