Zastavte hon na čarodějnice. Trump chce stopnout vyšetřování ruského vměšování

„Je to příšerná situace a Sessions by měl tento zmanipulovaný hon na čarodějnice okamžitě zastavit, aby to naši zemi dál nešpinilo,“ napsal prezident. Mueller, bývalý šéf americké kriminální ústředny FBI, podle něj chce kolem svého vyšetřování vzbudit iluzi objektivity a je v „totálním“ střetu zájmů.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!