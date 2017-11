Demokratický senátor Chris Murphy se obává skutečnosti, že Donald Trump má přístup k použití jaderných zbraní. Přístup k takzvanému jadernému kufříku se řeší na půdě amerického Kongresu poprvé za 40 let. Jednání na půdě senátního výboru pro zahraniční vztahy iniciovali tři demokratičtí senátoři. Mělo se debatovat o této prezidentské pravomoci obecně.

Senátor za Connecticut Murphy hovoří přímo o prezidentu Trumpovi. „Jsme znepokojeni tím, že prezident Spojených států je tak labilní a nestálý, přitom má v rámci rozhodovacího procesu možnost nařídit útok jadernými zbraněmi, jenž je v přímém rozporu s americkými bezpečnostními zájmy,“ řekl na výboru podle Business Insideru Murphy.

Konvenční vojenský útok musí prezidentovi schválit Kongres, použití jaderných zbraní je naopak v pravomoci prezidenta už od začátku jaderné éry. Jedná se o pozůstatek pravomocí z doby studené války, kde měla tato pravomoc odstrašit od útoku Sovětský svaz.

Wall Street znepokojuje životní styl prezidenta Trumpa:

Vojenští odborníci důsledně rozlišují mezi dvěma scénáři. Prvním je preventivní útok jadernými zbraněmi, druhou variantou reakce na případný útok na Spojené státy. I v případě preventivního jaderného útoku by Trump potřeboval souhlas Kongresu, uvedl Brian McKeon, bývalý šéf plánování v Pentagonu a bezpečnostní poradce prezidenta Baracka Obamy.

Šéf zahraničního výboru, republikán Bob Corker, jenž je hlasitým kritikem Trumpových kroků, odmítl, že by jednání bylo namířeno pouze proti Trumpovi. Část senátorů zdůrazňuje, že jaderný arzenál Spojených států má mít hlavně odstrašující roli.

Demokratický senátor Ed Markey z Massachusetts tvrdí, že žádný člověk by neměl mít možnost sám rozhodnout o jednostranném použití jaderných zbraní, jež jsou „nejničivější silou, kterou kdy lidstvo vymyslelo“.

Jak přežít apokalypsu. Bunkry bohatých, podívejte se:

Bohužel je nyní v Bílém domě někdo, kdo nehovoří s chladnou hlavou a Američané tak nemohou spoléhat na rozvážnost amerického prezidenta. „Ani při absenci jaderného útoku proti naší zemi, nikdo nemůže říct našemu prezidentovi ne. Nikdo nemůže kontrolovat prezidentovy záchvaty na Twitteru,“ trpce dodal.

Proto se mnoho Američanů bojí, že se Trumpova bombastické výhrůžky směrem k severokorejskému režimu mohou naplnit. Trump v srpnu prohlásil, že režim Kim Čong-una může svými hrozbami rozpoutat „oheň a hněv, jaký svět ještě neviděl“.

Trump vyhrožuje Severní Koreji:

President Trump: If North Korea makes any more threats to the U.S., "they will be met with fire and fury like the world has never seen" pic.twitter.com/8dQed79L1W