Konflikt se Severní Koreou by mohl mít až dvě miliardy obětí. Kvůli hladomorům

Konflikt se severokorejským komunistickým režimem, kterému velí Kim Čong-un, by v nejméně hrůzostrašném případě stál milion životů, výrazně by zasáhl světové trhy a způsobil obrovskou uprchlickou krizi. S tím, jak stále častěji hovoří americký prezident Donald Trump i severokorejský režim o válce, experti odhadují různé scénáře tohoto konfliktu.

Pokud by nebyly použity jaderné zbraně, ztráty na životech by se pohybovaly okolo jednoho milionu. Jak ale upozornil rakouský deník Der Standard, taková varianta je méně pravděpodobná.

Američané se obávají třetí světové války:

Problém je podle vojenských plánovačů v tom, že zbraňové systémy severokorejské armády, zejména dělostřelectvo, jsou dobře maskované a chráněné. Proto by se v případě těžkého amerického bombardování kapacity komunistické armády snižovaly jen o jedno procento za hodinu. Severní Korea by mohla v konvenční válce útočit na jižního souseda. V prvních dnech konfliktu by odhadem přišlo o život asi 300 tisíc civilistů.

Pokud by zkolabovala jihokorejská ekonomika, která tvoří asi dvě procenta světového vývozu, mělo by to významný dopad na globální ekonomiku. Jižní Korea vyrábí 40 procent LCD displejů na světě a 17 procent všech polovodičů, uvedl think-tank Capital Economics. Navíc v Koreji sídlí tři největší loděnice světa.

Nejčernějším scénářem zůstává použití jaderných zbraní. Omezená atomová válka by si okamžitě vyžádala životy několika milionů lidí, globální dopady by byly katastrofální. Veškeré odhady důsledků jaderného konfliktu jsou zničující. Vědci už v roce 2000 předpovídali, co by znamenal jaderný konflikt mezi Indií a Pákistánem. Vycházeli z toho, že oba rivalové mají maximálně 50 jaderných hlavic s výbušnou silou 15 kilotun (odpovídá bombě použité v Hirošimě).

Jak přežít apokalypsu. Bunkry bohatých, podívejte se:

Exploze by v takovém případě uvolnily s následnými požáry pět milionů tun sazí, což by podle klimatologů mohlo vést první rok po konfliktu k poklesu teploty o 1,3 stupně Celsia. To by postihlo globální úrodu obilí, protože by kvůli sníženému odpařování vody z moří bylo také méně srážek.

Lékař Ira Helfand z organizace International Physiciancs for the Prevention of Nuclear War odhadl, že by i omezený jaderný konflikt ohrozil na životě dvě miliardy lidí zejména kvůli hladomorům a celosvětovému růstu cen potravin. Nejvíce by byly postiženy země rozvíjejících se ekonomik včetně nejlidnatější Číny. Panika na mezinárodních trzích by celou situaci ještě zhoršila.

Jaderný konflikt bývá přirovnáván také k výbuchu indonéské sopky Tambora v roce 1815, kdy sopečný popel v atmosféře způsobil v některých částech Evropy i Ameriky následující rok „bez léta“. Teplota se snížila o sedm desetin stupně Celsia a svět zachvátil hladomor století.

Dále čtěte: