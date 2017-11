Saúdská Arábie zveřejnila výběrové řízení na vybudování obrovské kapacity z jaderných zdrojů. Celkem má jít do roku 2032 o instalovaný výkon ve výši 17,6 gigawattů, což odpovídá asi 17 temelínským reaktorům. O obří jadernou zakázku mají zájem firmy z Jižní Koreje, Číny, Japonska, Ruska, Francie a Spojených států. V příštím roce se má rozhodnout o výstavbě prvních dvou elektráren.

Na Arabském poloostrově se už staví čtyři nové jaderné bloky ve Spojených arabských emirátech (SAE). Jedná se o elektrárnu Barakah, reaktory dodává jihokorejská firma KEPCO. První dva reaktory mají být spuštěny v roce 2018.

Saúdská Arábie nechce být závislá jen na ropném průmyslu a hodlá diverzifikovat svůj energetický mix. Výstavba solárních elektráren nejde tak rychle, jak si absolutistická monarchie představovala, nyní sází i na vlastní jaderný program.

Pokud by se nezačala orientovat na jiné zdroje energie, musela by po roce 2040 začít energii dovážet, upozornil rakouský deník Der Standard.

Sázka na jádro má i geopolitické a vojenské aspekty. Saúdové chtějí mít vlastní jaderný program, jenž má sloužit jako protiváha k íránskému programu. Teherán spustil vlastní jadernou elektrárnu v Búšehru v roce 2011.

Současný prezident USA Donald Trump varuje před tím, že Teherán svým programem na obohacování uranu může disponovat vlastními jadernými zbraněmi, a chce obnovit ekonomické sankce. To podporuje Saúdská Arábie a Izrael.

Rijád se netají tím, že chce mít vlastní program na obohacování uranu, na rozdíl od Spojených arabských emirátů. To má vést k soběstačnosti produkce jaderného paliva. Oznámil to Hašim bin Abdulláh al-Jamání, šéf vládní agentury pro stavbu jaderných elektráren KACARE (King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy).

„Pokud jde o produkci uranu v království, je to první krok k tomu, abychom byli soběstační v produkci jaderného paliva,“ prohlásil al-Jamání na konferenci organizované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii v Abú Zabí v SAE.

„Využíváme uranovou rudu, aby to bylo ekonomicky efektivní,“ citovala jeho slova agentura Reuters.

Obohacování uranové rudy do pěti procent izotopem uranu 235 se používá jako jaderné palivo do elektráren. Pokud se zvýší nad 85 procent, může se využít pro jaderné hlavice, připomenula agentura Reuters.

Saúdská Arábie má podle Mahera al-Odana z KACARE asi 60 tisíc tun uranové rudy (pro srovnání v ČSSR se vytěžilo v době komunismu 110 tisíc tun uranové rudy). Islámské království má mít podle izraelské vojenské rozvědky k dispozici jaderné zbraně z Pákistánu, uvedla BBC už v roce 2013.

