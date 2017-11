Pětačtyřicátý prezident Spojených států amerických Donald John Trump, jenž byl v době inaugurace nejstarším člověkem uváděným do funkce prezidenta USA, je znám svou zálibou v nezdravém jídle. Holduje specialitám z řetězců rychlého občerstvení, nechodí do tělocvičny, pokud hraje golf, většinou se na zelených trávnících pohybuje ve vozíku.

Gregory Valliere, hlavní stratég investičního fondu Horizon Investments, ve svých pravidelných poznámkách pro investory shrnul své obavy o prezidentovo zdraví. Převzal je server televizního kanálu CNBC, jenž se zaměřuje na finance.

Trump má podle analytika minimálně 23 kilogramů nadváhu. Valliere určil jeho body mass index na 29,5, což znamená, že by současný prezident potřeboval shodit 16 kilogramů, aby se dostal do normálu. Vychází z údajů z roku 2016, kdy měl republikánský kandidát hmotnost 107 kilogramů při výšce 190 centimetrů. Agent z tajné služby měl říci, že „nikdy neviděl někoho s tak špatnými stravovacími návyky“ a nikdy neviděl prezidenta sníst byť jen kousek ovoce.

Mezi oblíbená jídla šéfa Bílého domu, jenž je podle časopisu Forbes po ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi druhým nejmocnějším mužem planety, jsou dobře propečené steaky, cheesburgery a smažené hranolky.

Trumpova prezentace během předvolební kampaně v srpnu 2016 se smaženými pochoutkami řetězce KFC:

Great afternoon in Ohio & a great evening in Pennsylvania - departing now. See you tomorrow Virginia! pic.twitter.com/jQTQYBFpdb