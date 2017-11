Tajný projekt Manhattan vedl k americkému vývoji jaderné bomby, která byla svržena na japonská města v srpnu 1945. S odkazem amerického jaderného programu se vyrovnávají obyvatelé města St. Louis.

Dawn Chapmanová se obává zdravotních následků a nosí raději dýchací roušku. Skládka za ostnatým drátem s severozápadní části St. Louis je podle ní v kritickém stavu. V podzemí odpadky doutnají a nikdo není schopen říci, kdy by mohlo dojít k požáru. Sousedí s další skládkou West Lake, kde je uložen radioaktivní odpad.

Chapmanová tvrdí, že u řeky Missouri se nalézá radioaktivní odpad, i když jeho místo podléhá utajení. Byl sem převezen před 44 lety v roce 1973. Pokud by začala skládka hořet, mohlo by dojít ke katastrofě. Problémy s hořením odpadků začaly již v roce 2010, nikdo ale o problému místní obyvatele neinformoval. Chapmanová se o něm dozvěděla po třech letech od jednoho hasiče, založila na Facebooku skupinu Just Moms. Matek dětí, které se bojí zdravotních dopadů nebezpečné skládky.

Skládka West Lake je pozůstatkem projektu Manhattan, který je stále americkou vládou přísně utajován. Od roku 1942 vědci z Kolumbijské univerzity, jež sídlí na Manhattanu v New Yorku, pracovali na vývoji jaderné zbraně. Od tohoto roku také britská firma Mallinckrodt, jež má sídlo v St. Louis v Missouri, těžila uran v belgickém Kongu.

Radioaktivní odpad, jenž zbyl po čištění uranové rudy, rozmístila firma v okolí města. Předměstí jsou zamořena zbytky uranu, thoria, radia a aktinia, upozornil deník New York Times už v roce 1990.

Od roku 1973 se nachází radioaktivní materiál také v oblasti West Lake. Nyní je za správu skládky odpovědná firma Republic Services, jež je druhou největší firmou pro nakládání s odpady ve Spojených státech.

Místní zástupce hasičů Matt La Vanchy rakouskému deníku Der Standard vysvětlil, že West Lake je sice dědicem radioaktivního odpadu z projektu Manhattan, ale jedná se „pouze“ o vedlejší produkty, jež vznikly při výrobě radioaktivního materiálu. Hysterie není podle něj na místě. Letos v dubnu bylo přitom za oplocenou skládkou naměřeno ve vodě po velkých deštích zvýšené množství thoria.

Kdo likvidaci zaplatí?

Mark Matthiesen, poslanec státu Missouri, je přesvědčen, že za utajování skutečného stavu věcí mohou hlavně peníze. Likvidace radioaktivních odpadů okolo St. Louis může stát až 1,5 miliardy dolarů (33 miliard korun), uvedla agentura Bloomberg.

Provozovatel skládky tvrdí, že sanaci musí financovat stát. „Federální úřady mají povinnost problém vyřešit,“ souhlasí Matthiesen.

Vláda se zatím brání a odebírá vzorky v obytných oblastech. Agentura pro ochranu životního prostředí EPA tvrdí, že obyvatelé nejsou zdravotně ohroženi.

Místní obyvatelka Debbie Disserová vzpomíná na to, jak si u potoka Coldwater Creek hrával jako dítě její bratr. V 43 letech zemřel na rakovinu. Nyní monitoruje všechny případy onemocnění rakovinou v oblasti Coldwater Creek.

„Nenechám toho, dokud nebude celá pravda zveřejněna,“ tvrdí o neznámé kapitole amerického jaderného programu Disserová.

