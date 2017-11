Americké ministerstvo obrany oznámilo, že je třeba revidovat obranu proti balistickým raketám a prezident Donald Trump slíbil finance v řádu miliard dolarů. Do konce roku má Bílý dům dostat plány Pentagonu. Američtí generálové tím reagují na možný útok Severní Koreje, případně hrozbu z Íránu, uvedl server Foreign Policy. Modernizace protiraketového deštníku má od potenciálního útoku odradit i Rusku nebo Čínu.

Na scénu ale přicházejí hypersonické rakety, které mohou dosavadní pravidla konfliktů změnit a investice do současných protiraketových systémů učinit zbytečnými. Spojené státy a Rusko na vývoji takových raket pracují už padesát let a nasazeny do výzbroje by mohly být do deseti let, uvedl americký think-tank RAND Corporation.

Hypersonické rakety by mohly být destabilizujícím prvkem v globálním světě. RAND Corporation upozornila, že by měla být uzavřena mezinárodní dohoda o jejich nešíření.

„Hypersonické rakety kombinují rychlost balistických střel a přesnost řízených střel,“ uvedla pro britský Wired Patricia Lewisová, šéfka výzkumu International Security britského ústavu pro mezinárodní vztahy Chatham House.

Střely mohou dosáhnout rychlosti 5 až 25 tisíc kilometrů za hodinu, což je až pětadvacetkrát více, než létají běžná letadla.

Co je hypersonika Hypersonika je podobor aerodynamiky zabývající se dynamikou plynů za vysokých nadzvukových rychlostí. Předěl mezi „obyčejnými“ nadzvukovými a hypersonickými rychlostmi není (na rozdíl od předělu mezi rychlostmi pod- a nadzvukovými) ostrý, obvykle je však stanoven na Mach 5.

Za takovýchto a vyšších rychlostí už se vlastnosti vzduchu začínají odlišovat od ideálního plynu a nelze zanedbat efekty vnitřní chemie plynu (disociace, ionizace). Také dochází k nezanedbatelnému ohřevu trupu letounu. Naprosto zásadní je hypersonická aerodynamika pro návrat kosmických lodí (návrat do atmosféry se děje za rychlostí přes Mach 25 a maximální tepelné namáhaní obvykle probíhá za rychlostí Mach 10 až 15). Krom kosmických lodí je zatím jediným pilotovaným hypersonickým strojem americký raketový X-15.

Hlavním nebezpečím pro současné protiraketové systémy je to, že hypersonické rakety klouzají po horním okraji atmosféry a jejich cíl je možné do posledních několika vteřin tajit, varoval Richard Moore, šéf washingtonské pobočky RAND. Před cílem mohou dále manévrovat, aby se vyhnuly jakékoliv obraně. Rakety by mohly operovat mezi rychlostmi Mach 8 až Mach 20. Mohou nosit jak jaderné, tak konvenční hlavice.

Hypersonické rakety jsou testovány ve Spojených státech, Rusku a Číně. Na technologii pracuje také Austrálie, Francie a Indie.

„Schopnost snadno obejít nepřátelskou obranu a dostat přesnou zbraň k cíli kdekoliv na planetě do jedné hodiny, zaplňuje velkou díru v současných vojenských možnostech,“ vysvětlil Bruce Blair, expert na jadernou bezpečnost na Princetonské univerzitě. Současné protiraketové systémy a systémy včasného varování by byly proti těmto zbraním bezmocné.

Jejich použití může zvýšit geopolitickou nestabilitu. „Rozšiřování hypersonických raket, pokud nebude zastaveno novou smlouvou, bude znamenat, že více menších zemí může ohrozit větší vojenské mocnosti, jako jsou Čína, Rusko a Spojené státy,“ varovala Lewisová. To by vedlo k rychlejší eskalaci vojenských konfliktů. A mohlo by dojít i ke třetí světové válce.

Blair sice připustil, že takové rakety mohou mít i pozitivní efekt při ničení teroristických cílů, na druhou stranu to ale může zvýšit riziko jaderné války.

Kingston Reif, šéf pro politiku odzbrojení v americké Arms Control Association, rovněž zdůraznil hrozbu toho, že superrychlé rakety změní dosavadní úvahy o ozbrojených konfliktech. „Velké obavy pramení ze skutečnosti, že odpálení hypersonické rakety bude zaměněno s raketou s jadernou hlavicí.“

