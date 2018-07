Švýcarsko, Rusko i USA. 9 zemí, které do čtyř let zchudnou

Nejen začínající obchodní válka, ale i sporná vládní rozhodnutí či závislost na přírodních zdrojích. To jsou důvody, proč během příštích čtyř let čekají několik zemi chudší časy. Patří mezi ně například USA, Rusko či Švýcarsko. Vyplývá to z prognózy analytické společnosti FocusEconomics, která se zaměřila na předpokládaný vývoj HDP na obyvatele.