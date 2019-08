Provozovatelé stravenek varují: paušál připraví rozpočet o sedm miliard ročně

Ministerstvo financí navrhuje zavedení tzv. stravenkového paušálu, zaměstnanec by tak dostával peníze na stravu přímo. Paušál by měl být alternativou k současnému režimu se stravenkami, který ale zůstane zachován. Odbory plán ministerstva odmítají. Asociace hotelů a restaurací ČR záměr podporuje.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) návrhem stravenky neomezuje, ale jde podle ní o administrativní úlevu a navíc možnost pro další jeden milion lidí, kteří tento benefit nyní nemají. Zavedení paušálu podle ní bude stát rozpočet až dvě miliardy korun. „Bude tam nějaké navýšení. Z hlediska příspěvku státu bychom se mohli pohybovat mezi jednou až dvěma miliardami korun. Ale stojí to za to,“ uvedla ve středu.

Sedmimiliardová ztráta pro rozpočet podle výpočtů APROPOS vychází z toho, že by se zhruba jednomu milionu zaměstnanců, kteří systém podpory stravování nevyužívají, začal vyplácet paušál 50 korun denně.

„Když budeme vycházet z toho, že výše příspěvku by byla 50 korun na den (což je dnes zhruba výše příspěvku na stravování), tak se při 225 odpracovaných dnech ročně bavíme o částce 11 250 korun ročně. Pokud by tato částka byla vyplacena ve mzdě, získal by stát z této částky 34 procent na odvodech zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, dále 11 procent na odvodech zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění a 20,1 procenta daň z příjmu fyzických osob. To je 7324 korun na jednoho zaměstnance. U milionu zaměstnanců by to představovalo roční ztrátu 7,3 miliardy korun pro státní rozpočet,“ uvedla asociace. Dodala, že výpočty bude postupně upravovat na základě dalších informací.

Zároveň APROPOS upozornila, že v současné době využívá některý ze systémů podpory stravování zhruba tři miliony zaměstnanců. Stát tak sice přichází podle asociace o potenciální příjmy z daní a odvodů, na druhé straně ovšem vydělává na tom, že se podporuje sektor s vysokou přidanou hodnotou. „To má pozitivní vliv na zaměstnanost i výběr daní. V roce 2018 spočítal Institut oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické, že po započtení nákladů a výnosů systému stravování má tento systém pozitivní dopad na státní rozpočet ve výši 1,6 miliardy korun ročně,“ uvedla APROPOS.

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) pak ve středu uvedla, že podnikatelé v maloobchodě a pohostinství jsou současným systémem poskytování stravenek poškozováni. Podle ní se průměrná provize poskytovatelům stravenek často pohybuje nad pěti procenty, což představuje zhruba 800 milionů korun ročně. Přijímání stravenek obchodníkům i podnikatelům v pohostinství navíc způsobuje ztrátu až deset procent z tržeb. Podle APROPOS stravenky restauracím a obchodům ztrátu nepřinášejí, naopak jim zvyšují tržby.

APROPOS je profesní samosprávné sdružení firem provozujících poukázkové systémy a služby s nimi spojené v České republice. Asociace navazuje na předchozí činnost Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS). Členy APROPOS jsou klíčoví provozovatelé služeb poukázkových kuponů působící na českém trhu.

