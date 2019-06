Energie do rukou lidí: španělská města se uchylují k radikální zelené politice

Lidé mají právo se podílet na energetické politice města, kde žijí. Takové je přesvědčení levicových politiků ve španělských městech Barcelona a Cádiz. Ti se svou radikální energetickou koncepcí, jež sází na obnovitelné zdroje bez prostředníků na trhu, uspěli v květnových komunálních volbách a byli opětovně městským zastupitelstvem zvoleni na další čtyři roky.

První starostka v historii katalánské metropole Ada Colauová bude dál šéfovat radnici 1,6milionového města. Je známá jako velká zastánkyně využívání obnovitelných zdrojů energie, podle ní má město v dopravě a při provozu budov používat pouze zelené zdroje. Na nemovitostech v držení města začala radnice stavět fotovoltaické panely.

Stejně to vidí i starosta města Cádiz v Andalusii José María González. Také on uspěl v komunálních volbách. Už v roce 2015 postavil energetiku do popředí své kampaně. Obě města se přímo podílejí na produkci a distribuci zelené elektřiny a vyřadily energetické zprostředkovatele, připomenul deník The Guardian.

„Energetická politika by měla být v rukou lidí,“ je přesvědčen González. Ve městě fungují energetická fóra občanů, lidé ve městě jsou motorem energetické reformy, tvrdí politik, který vzešel z levicového hnutí Podemos.

Město má 55procentní podíl ve firmě Eléctrica de Cádiz a od roku 2017 zásobuje domácnosti ze čtyř pětin elektřinou z obnovitelných zdrojů, kromě sluneční energie to je i větrná.

Gonzáles za poslední roky vyčlenil ze zisku společnosti půl milionu eur (12,8 milionu korun) na boj s energetickou chudobou, aby nemajetné domácnosti nebyly odpojeny od elektřiny, jako tomu bylo dříve. Andalusie patří mezi nejchudší regiony v rámci celé EU, v Cádizu je každý čtvrtý nezaměstnaný.

„Zisky společnosti neodcházejí do Kataru nebo do daňových rájů,“ zdůraznil antikapitalisticky laděný starosta. Navíc místní loděnice ve městě diverzifikovaly svou výrobu také do výstavby základů pro větrné turbíny na moři. Radnice pořádá osvětové programy, aby lidé pochopili, jak se vyrábí a distribuuje elektřina. Devadesát procent z nich podle radnice podporuje přechod na obnovitelné zdroje.

Na druhé straně bohatá Barcelona zřídila loni společnost Barcelona Energia, jež bude nakupovat certifikovanou elektřinu přímo od výrobců. „Nechceme dosáhnout zisku, ale zároveň nemůžeme dotovat ceny elektřiny, protože by se jednalo o nekalou soutěž. Můžeme ale lidem nabídnout řadu tarifů, případně nabídnout sociální podporu,“ vysvětlil energetickou koncepci druhého největšího města ve Španělsku radní pro energetiku Eloi Badia. Radnice také podporuje fotovoltaické instalace na domech ve městě až do výše 50 procent, aby se investice vrátily majitelům domů do tří až čtyř let.

Španělská města se chtějí do několika let vyrovnat například islandskému Reykjavíku nebo portugalskému městu Fafe, jež využívají obnovitelné zdroje energie ze sta procent.

