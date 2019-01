Ukončete shutdown, nestavte zeď. Trumpa zradili šerifové z Texasu a Arizony

Klinč, ve kterém se drží americký prezident Donald Trump s Kongresem ohledně sporu o peníze na výstavbu zdi na jižní hranici s Mexikem, už nebaví ani zástupce místní policie na moha místech Spojených států. Dokud totiž nedojde ke schválení rozpočtu, federální pracovníci jsou bez platu, případně jsou posláni na neplacenou dovolenou. Paralýza federálních úřadů přidělává práci místní policii a šerifové varují i před zhoršením bezpečnostní situace pro všechny Američany.

Proto 44 šerifů a šéfů policie podepsalo dopis, ve kterém vyzývají Trumpa a zástupce Kongresu, aby schválili rozpočet a společně pracovali na vylepšení současného imigračního systému. Mezi nimi jsou i šéfové policie z jižních států, jako je Texas a Arizona, které čelí přívalu uprchlíků z Mexika.

Pozastavení peněz federálním úřadům totiž podle nich negativně ovlivňuje boj proti drogám a organizovanému zločinu a chybí také součinnost s místní policií, která je přetížena. „Tyto okolnosti ohrožují bezpečnost společnosti, takto nelze pokračovat,“ zlobí se policisté. Podle nich ani neexistuje shoda na výstavbě zdi.

Sním o zdi. Trump je jako Luther King, tvrdí viceprezident Pence

Spíše panuje konsenzus na tom, že hranice by měla být více přehledná a měly by být využity nové technologie, které zabrání nelegálnímu překračování hranice. Zejména se jedná o oblast řeky Rio Grande, která tvoří hranici mezi Texasem a Mexikem. Další investice by měly směřovat do již postavených bariér na hranici.

Republikáni a demokraté by se měli podle pisatelů dopisu dohodnout na konstruktivním řešení situace uprchlíků, kteří žijí v USA bez potřebných dokumentů. Policisté navrhují posilovat vzájemnou důvěru mezi těmito lidmi a americkými úřady, aby mohli spolupracovat při hlášení kriminality ve svých komunitách. V případě získání amerického občanství by měli doplatit daně. Tím by se posílila občanská odpovědnost imigrantů.

Trump žádá po Kongresu 5,7 miliardy na výstavbu zdi na hranici s Mexikem. Od 22. prosince je 800 tisíc zaměstnanců federálních úřadů bez výplaty nebo jsou na neplacené dovolené.

Dále čtěte:

Chicagský lid versus Trump. Větrné město je oblíbeným terčem výpadů newyorského miliardáře