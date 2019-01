Estonský politik chce miliardu dolarů na obranu proti Rusku. Zaplatit ji má Trump

Americký prezident Donald Trump před prezidentskými volbami v roce 2016 lákal voliče kromě jiného na slib, že na hranici s Mexikem nechá postavit zeď, za kterou zaplatí sami Mexičané. Tato idea se rychle začala drolit a nyní vyústila až v „shutdown“, tedy stav platební neschopnosti, který ochromuje americké úřady.

Trumpova rétorika má ovšem odezvu u dalších politiků. Devětašedesátiletý lídr strany EKRE, která v průzkumech před březnovými volbami v Estonsku šlape na paty dvěma největším stranám, ji namířil zpět na amerického prezidenta.

Podle Marta Helmeho je Estonsko vydáno napospas Rusku a nutně potřebuje posílit obranu. Měla by k tomu pomoci jedna miliarda dolarů, kterou by země na armádu vynakládala postupně po dobu čtyř let. Peníze by ale podle něj měly poskytnout Spojené státy.

„Pokud nás Američané považují za důležitou východní výspu NATO, tak by určitě měli být ochotni nám poskytnout podporu,“ řekl agentuře Bloomberg s tím, že současná obrana země je nedostatečná. Estonsko je přitom jedním z osmi států NATO, které plní spojenecký závazek výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP.

Helmeova snaha má zřejmě jen velmi malou šanci na úspěch. Tím spíš, že podle deníku The New York Times dal Trump několikrát v soukromí najevo, že by v budoucnu chtěl USA dostat z NATO. Helme však věří, že jeho nápad je realizovatelný. „Spojené státy poskytují značnou armádní pomoc zemím, které jsou pro ně klíčové,“ uvedl s tím, že vynaložené prostředky by se stejně vrátily do USA skrze nákup amerických zbraní.

Helme je v Estonsku polarizující politickou figurou. Zasazuje se o větší pravomoci státu nad soudnictvím, otevřeně mluví o odchodu země z EU a vystupuje i proti partnerství homosexuálů. Dvě největší strany – Estonská strana středu a Estonská reformní strana – už dopředu vyloučily možnost koalice s EKRE.

