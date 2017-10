Měsíc může opět zažehnout geopolitický spor. Tentokrát kvůli surovinám

Americká snaha obnovit vesmírné lety na Měsíc by mohla znamenat riziko sporu především s Čínou. Americké firmy, které chce NASA zapojit do programu, plánují těžit nerostné suroviny na Měsíci, kde se může vyskytovat i voda. To by mohlo být příčinou budoucí geopolitické roztržky.