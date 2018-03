Znepokojení v Rusku: přijde symetrická reakce? Rozhodne Putin

S odvoláním na své zdroje v Kremlu list píše, že návrh protiopatření sestaví ruské ministerstvo zahraničí, rozhodovat bude prezident Vladimir Putin. O možném dopadu na případnou schůzku Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která se prý připravuje, odmítají podle Kommersantu ruští diplomati spekulovat.

Renomovaný ruský politolog Fjodor Lukjanov v rozhovoru pro list předpověděl, že ruská reakce bude symetrická. „Přinejmenším na určitou dobu to pravděpodobně ochromí spolupráci nejen s konkrétními státy, ale s celými bloky zemí,“ řekl Lukjanov.

Podle odhadu ruských expertů ani vyšetřování otravy Sergeje a Julije Skripalových diplomatickou roztržku nezmírní. „Pátrání Organizace pro zákaz chemických zbraní nejspíš nevyústí v pádné důkazy, které by tu či onu stranu sporu přiměly radikálně změnit názor,“ soudí politolog Boris Makarenko.

Odpor k Rusku sílí. Bojkotujme šampionát, zní z Anglie i Německa

Ruský poslanec Leonid Kalašnikov v listě Vedomosti nepřikládá diplomatické krizi větší význam. „Naši budou vyhošťovat jejich diplomaty, pak všechno umlkne, žádné důkazy o ruské vině nalezeny nebudou. Všechno se pak vrátí zpátky,“ řekl poslanec s tím, že žádné „reálné škody“ Rusku nevzniknou. „Uvažovat v rámci mezinárodního práva už nemá smysl,“ soudí.

Proti symetrické ruské odpovědi na vyhoštění desítek diplomatů se na stránkách listu Nězavisimaja gazeta postavil ruský diplomat Andrej Baklanov. „Nemyslím, že je třeba na to reagovat. Hlasy volající po automatické odpovědi jsou nepromyšlené, emotivní,“ uvedl Baklanov. Cílem řetězového vyhoštění je podle něj vtáhnout řadu zemí do konfliktu s Ruskem. „Pokud na takovou hru přistoupíme, zkomplikuje to naše vztahy s dalším množstvím zemí. Je nutné ztrestat hlavně toho, kdo za tím stojí, hlavní úder musí jít proti Angličanům,“ je přesvědčen ruský diplomat.

Podle listu Izvestija blízkého Kremlu je zvlášť překvapivý rozsah reakce Washingtonu, který vyhostil 60 Rusů, tedy mnohem víc než sama Británie. Ruský amerikanista Andrej Šitov v listu upozornil, že vypovězení ruských diplomatů z USA přišlo krátce poté, co Trump blahopřál Putinovi k vítězství v prezidentských volbách a hovořil o přípravě summitu. „Nový agresivní protiruský výpad tak nevypadá jako nic jiného, než projev politické schizofrenie. Činy jsou ale důležitější než slova,“ konstatoval Šitov.

