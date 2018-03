Estébák Sarkocy: Mám nahrávku, na které se mě Babišův advokát snažil podplatit

„Mám to nahrané,“ řekl Sarkocy v rozhovoru pro týdeník Euro. Zvažuje proto trestní oznámení kvůli podplácení. Babišův advokát prý po něm chtěl, aby u soudu dosvědčil, že Babiš s StB vědomě nespolupracoval. Sarkocy ale naopak tvrdí, že Babiš s StB spolupracoval zcela vědomě.

„I když na jeho lustráku není můj podpis, někdo to od nás musel odlustrovat. V případě, že byl někdo dobrý, tak byl využitelný i pro nás,“ vysvětlil Sarkocy, proč jsou mu známy detaily Babišovy spolupráce s StB. Sakrocy ještě před svým výjezdem do Londýna působil na ministerstvu vnitra v Bratislavě a poté na 26. odboru StB, které se specializovalo na zahraniční kontrarozvědky.

„Svým sporem se zcela dekonspiroval. Najít si právníka, který ani neumí napsat žalobu a určit, kdo je pasivně legitimovaný, tak to je hanba. A aby jeho právník naháněl svědky…“ doplnil Sarkocy.

Podle Babiše to byl naopak Sarkocy, který Babišova advokáta sám kontaktoval s nabídkou pomoci. „Pan Sarkocy mému právníkovi sliboval, že vystoupí u soudu a bude vypovídat v můj prospěch, že dokonce umí ovlivnit rozhodnutí soudu,“ uvedl Babiš pro ČTK a označil bývalého rozvědčíka za „naprosto nedůvěryhodnou osobu“.

Podle Babiše jeho právník Sarkocyho odmítl a už s ním nikdy nekomunikoval. Slovenský soud nedávno v obnoveném líčení v souladu s loňským verdiktem ústavních soudců zamítl Babišovu žalobu, že je v archivních svazcích StB veden jako agent neoprávněně. Babiš poté ohlásil podání nové žaloby.

Kromě trestního oznámení ve věci Babišova sporu se slovenským Ústavem paměti národa chce Ján Sarkocy podat žalobu také na český Archiv bezpečnostních složek, který spravuje Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). A to kvůli ochraně osobních údajů. Sarkocymu se nelíbí, že archiv poskytuje každému na vyžádání komplexní svazky StB včetně osobních údajů.

„V každém případě to bude žalované a v nejhorším případě to skončí až před Evropským soudem pro lidská práva. Česká republika přece takové podobné věci už na evropském soudu prohrává. Už jsem vyhrál tři spory na evropském soudu. Takže no problém,“ tvrdí Sarkocy.

Přehled dosud známých spisů bývalé StB, v nichž se objevuje jméno Andreje Babiše nebo krycí jméno tajného spolupracovníka Bureše 1. Osobní spis. Podle zprávy o získání ke spolupráci Babiš podepsal závazek 11. listopadu 1982 na schůzce s dvojicí příslušníků 3. odboru 12. správy StB v bratislavské vinárně U obuvníka. 2. Akce oko. Agent Bureš je zmíněn jako zdroj při získávání informací o pracovníkovi podniku zahraničního obchodu Interal Alexeji Novákovi, který byl podezřelý z ekonomické kriminality. 3. Konspirační byt. Agent Bureš je uveden mezi tajnými spolupracovníky, kteří chodili na schůzky s příslušníky StB do tzv. propůjčeného bytu s krycím názvem Vojak v Bratislavě. 4. Spis Bauer. Osobní spis na bývalého náměstka generálního ředitele Petrimexu Dušana Slezáka, kterého StB marně lámala k intenzivní spolupráci. Bureš je ve spisu zmíněn jako jeden z agentů, kteří podávali na Slezáka hodnocení. 5. Spis Turek. V evidenci spisu, vedeného na někdejšího Babišova spolupracovníka z Petrimexu Richarda Szabóa, je jmenován také záznam od agenta Bureše. StB podezřívala Szabóa z korupce. Agenturní záznam se ale nezachoval. 6. Agenturní záznam. Zápis se schůzky, na které agent Bureš předal informace o uplácení svých kolegů rakouskou firmou Chemanol. Záznam se uchoval v objektovém svazku Chemapol.

