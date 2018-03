Zpravodajci prověří českou stopu jedu novičok, rozhodl Zeman

„Prezident republiky uložil BIS, aby zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok, ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních,“ sdělil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Před tím uvedl, že setkání je koordinováno na nejvyšší státní úrovni, prezident je v kontaktu s premiérem, některými členy vlády i bezpečnostními složkami.

Šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák uvedl, že vyhoštění pracovníků ruské ambasády je pouze symbolický krok a výraz solidarity se západními spojenci. Jeho efekt bude podle něj velmi omezený. „Bude především využit v tradiční rétorice některých ruských představitelů jako další „důkaz“ příkoří, které se Rusku děje. Zároveň bude následovat reciproční reakce, přičemž Česká republika je z početních důvodů v nevýhodnějším postavení,“ uvedl. Je podle něj třeba pokračovat v důkladném vyšetřování případu a vyčkat na jeho výsledky.

Jindrák nicméně dodal, že prezident vyhoštění diplomatů nikdy nezpochybnil, naopak celá záležitost je podle něj dobrým příkladem funkční koordinace mezi Zemanem a vládou.

Ministryně Šlechtová po dnešním setkání s prezidentem uvedla, že se Zemanem řešila situaci související s útokem v Británii. „Stejně jako minulý týden předsednictvo BRS (Bezpečnostní rady státu) a premiéra s vybranými ministry, seznámila jsem i prezidenta s našimi zjištěními v této věci,“ uvedla Šlechtová. Dodala, že jde o utajené informace, které nelze blíže komentovat.

Premiér v demisi Andrej Babiš ve zhruba stejné době, kdy prezident začal s hosty jednat v Lánech, zveřejnil, že Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu. Ze strany Česka je to podle Babiše solidární krok s Británií po útoku. Rusko navíc podle premiéra překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok. Zmínění pracovníci ruské ambasády musí podle ministra zahraničí Martina Stropnického opustit zemi do 1. dubna.

Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska se zatím rozhodlo vyhostit ruské diplomaty kvůli útoku nervovou látkou v Salisbury 14 členských zemí EU. Ruské diplomaty vypoví i Spojené státy.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.