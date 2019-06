Megalomanské rozšíření Heathrow děsí lidi v okolí. Letiště odbaví navíc 700 letadel denně

Rozsah změn souvisejících s rozšířením letiště Heathrow je větší, než si odpůrci rozšíření rušného letiště představovali. Dálnice M25 se má přeložit a zahloubit, aby udělala místo na vybudování třetí ranveje. Plány počítají také se změnou toku okolních řek, přeložením tras inženýrských sítí a vybudováním obřích parkovišť s kapacitou 50 tisíc vozů.

Kritikům stavby se nelíbí záměr, který bude znamenat, že se kapacita letiště zvýší o 700 letadel denně po roce 2026. Letiště poukazuje zejména na plány na revitalizaci některých území a výsadbu zeleně. Rozšiřování by mělo probíhat v několika fázích až do roku 2050 a zvýšit kapacitu letiště téměř na dvojnásobek na 140 milionů pasažérů ročně. V roce 2018 to bylo 78 milionů. Už nyní patří Heathrow mezi nejvytíženější letiště Evropy. Rozšíření je podle provozovatele důležité proto, aby letištní poplatky zůstaly na nízké úrovni.

Dálnice M25 se má posunout o 150 metrů západním směrem. Pod ranvejí by měla vést tunelem. Lidé, kteří bydlí v okolí, mají dostat finanční kompenzace a dotace na odhlučnění domů. Kvůli hluku má být zastaven provoz v noci na 6,5 hodiny.

Letiště Heathrow leží v západní části londýnské aglomerace:

Odpůrcům výstavby vadí, že zmizí pásy zeleně, které pohltí nové budovy okolo ranveje. Navíc jsou zaskočeni tím, že se mají vybudovat dvě parkoviště s celkovou kapacitou 50 tisíc aut. Robertovi Berrnstoneovi z organizace Stop Heathrow Expansion se nelíbí zejména skutečnost, že letiště slibovalo utlumení automobilového provozu v jeho okolí, ale nyní počítá s navyšováním parkovacích míst. Lidé žijící v okolí budou rušeni postupnou výstavbou, která bude trvat tři dekády.

Megalomanský přístup

John Steward ze sdružení Hacan, jež také bojuje proti výstavbě třetí ranveje, je šokován megalomanským přístupem rozšiřování letiště, který se tvrdě dotkne života lidí v okolí. Vedoucí projektu Emma Gilthorpová vyzvala kritiky, aby se co nejvíce zapojili se svými námitkami do připomínkového řízení, které bude trvat 12 týdnů. Projekt může být uskutečněn s důrazem na udržitelnost a ochranu okolní přírody, zdůraznila.

Současné plány ale spíše počítají s větším rozsahem demolic domů v okolí třetí ranveje. O bourání zástavby se hovoří už od roku 2015. Také silnice A4 má být podle poslední verze přeložena místo vybudování parku v oblasti Harmondsworth. Ranvej se má dotknout i obyvatel vesnice Sipson. Kde by měla letadla přelétat velmi nízko. Zde má stát také parkovací dům pro 24 tisíc aut.

Steward tvrdí, že nové skutečnosti ukazují, že obětí rozšíření letiště bude mnohem víc, než se původně plánovalo. Během stavby se počítá s přesunem zeminy, jejíž objem se rovná nákladu milionu kamionů. To vše při zachování současné silniční dopravy v okolí. Podle zástupců občanských iniciativ jsou takové plány nerealistické.

Konec klidu

Psycholožka Alison Greenwoodová varovala, že hluk z prolétávajících letadel vede k vážným psychickým problémům, zvýšenému stresu a úzkosti. I to je jedním z argumentů protestujících, proč nestavět třetí ranvej.

V tomto případě bude ohrožena hlukem také oblast největšího londýnského parku Richmond Park, kde tráví volné chvilky řada Londýňanů, kteří si chtějí od ruchu velkoměsta odpočinout. Podle přírodovědce Davida Attenborougha je toto místo nejklidnějším územím Londýna.

Park je vzdálen od letiště necelých 15 kilometrů, po dokončení nové ranveje by přes tuto oblast vedl koridor pro přistávající a startující letouny. Ta by přelétávala ve výšce 500 metrů. Rozšíření letiště schválila v říjnu 2016 britská vláda, souhlasili s ní i poslanci. Dosavadní odpůrce stavby Boris Johnson uvedl, že pokud se stane premiérem, stavbu bude podporovat. Rozšíření má stát 16 miliard liber (460 miliard korun).

Související články: