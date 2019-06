Kdo se však této velkolepé oslavy bude chtít zúčastnit, musí počítat s tím, že si pořádně připlatí. Ceny letenek se totiž navzdory relativně malé vzdálenosti mezi jednotlivými místy budou pohybovat kolem 400 liber, tedy přibližně okolo 11,6 tisíce korun.

V praxi to pak mimo jiné znamená, že cestující na trase z Londýna do Manchersteru, kam společnost jeden z těchto letů naplánovala, zaplatí za každou absolvovanou míli (přibližně 1,6 km) 3,09 libry (cca 90 korun).

Je zřejmé, že řada skutečných leteckých nadšenců si tuto akci i přes vysokou cenu letenek ujít nenechá, zvláště pak když aerolinky pro tuto příležitost nechaly přebarvit tři ze svých velkokapacitních letounů typu Boeing 747 do podoby, v jaké brázdily nebe během minulého století.

Trup jednoho z těchto obřích strojů se tak bude honosit nápisem BOAC (British Overseas Airways Corporation), který odkazuje na jméno, pod nímž společnost operovala od roku 1939 – 1974. Zbylé dva pak budou hájit historické barvy již samotných British Airways.

Hlučná a neekologická

Ovšem právě volba letadla nasazeného na tyto lety je něco, co spustilo lavinu ostré kritiky ze strany tamních ochránců životního prostředí. Všechna Jumba, která britský národní dopravce vlastní, byla totiž vyrobena během devadesátých let a v porovnání s moderními letadly jsou o poznání hlučnější a méně ekologická.

„Myslím si, že se tento kousek (British Airways) vymstí,“ cituje list Independent Johna Stewarta, předsedu spolku Hacan ClearSkies bojujícího za čisté ovzduší nad londýnským Heathrow, kde se nachází jedno z nejrušnějších letišť na světě.

„Oslavit své výročí letem na krátkou vzdálenost něčím, co bylo nechvalně proslulé jako hlučné a špinavé letadlo, a to navíc za velice vysoké ceny, není dobrý nápad,“ míní Stewart.

Postelové lůžko pouze na deset minut

Společnost potenciálním zájemcům mimo jiné nabízí možnost okusit své speciálně upravené sedačky nacházející se v byznys třídě. Vzhledem k celkovému času strávenému ve vzduchu by to však znamenalo, že by si cestující směli tato komfortní sedadla sklopit a proměnit je tak v postelové lůžko přibližně na pouhých deset minut.

V běžné ekonomické třídě jsou sice ceny letenek na zpáteční let o 90 liber (přibližně 2 600 korun) levnější, takové občerstvení v nich ovšem zahrnuto není.

Vzpomínková akce je naplánována na neděli 25. srpna. Právě tehdy to bude totiž přesně 100 let, co British Airways, respektive jejich předchůdce Aircraft and Travel Limited (AT&T) uskutečnil svůj první mezinárodní linkový let z Londýna do Paříže. Kromě Mancherteru zavítají zbylé dvě speciálně zbarvené „sedmčtyřisedmičky“ také do Newcastlu a skotského Glasgow.