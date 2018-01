Air Koryo je jediná letecká společnost v KLDR. Pokud se chcete dostat do této izolované země, moc jiných možností nemáte. Musíte se přitom připravit na nepříliš komfortní zážitek. Poslech propagandistických písní, kapající klimatizace či nekvalitní jídlo – to vše budete muset přetrpět. Navíc často ve strojích, které slouží už pět dekád.

V roce 2014 dostala Air Koryo ve sledovaném a respektovaném hodnocení agentury Skytrax jednu hvězdičku, jako jediná z 681 sledovaných světových aerolinek. Letadla severokorejských aerolinek nesmějí kvůli nesplnění bezpečnostních standardů létat do zemí Evropské unie. Lety odbavují hlavně do Číny a také do ruského Vladivostoku.

Nejnebezpečnější aerolinky světa:

Podle některých cestujících je ale špatná pověst Air Koryo až přehnaná. Služby v jejích letadlech jsou sice špatné, z bezpečnostního hlediska ale nemá letecká společnost velké problémy.

Druhými nejhoršími aerolinkami na světě jsou podle hodnocení Airline Ratings surinamské Blue Wing. Podobně jako Air Koryo nesmějí létat do zemí EU. Z blacklistu byly ovšem už na čas odstraněny a od roku 2007 pro ně zákaz neplatil. To ovšem trvalo jen tři roky. Během té doby měla letadla Blue Wing tři nehody a od té doby už v EU znovu přistávat nemohou.

Mezi desítku nejhorších aerolinií patří i tři z Nepálu: Nepal Airlines, Yeti Airlines a Tara Air. Do jejich hodnocení se promítají i těžké podmínky, ve kterých operují. Některé lety totiž míří do náročných horských terénů.

Nejnebezpečnější aerolinky světa Název Země Hodnocení bezpečnosti Air Koryo KLDR * Blue Wing Surinam * Nepal Airlines Nepál * Trigana Air Indonésie * Yeti Airlines Nepál * Tara Air Nepál * Sriwijaya Air Indonésie * * Airlines PNG Papua Nová Guinea * * TransNusa Indonésie * * Ariana Afghan Airlines Afghánistán * *

Zdroj: Airline Ratings

Dále čtěte: