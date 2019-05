Evropští piloti odmítají návrat poruchového boeingu

Šéf amerického výrobce letadel Boeing Dennis Muilenburg tvrdí, že model dopravního letadla 737 MAX je po aktualizaci softwaru opět bezpečným letadlem.

S tím ovšem nesouhlasí sdružení evropských pilotů, jež jich zastupuje 40 tisíc. Piloti se obávají, že Boeing má vliv na americký Federální úřad pro letectví (FAA), který rozhoduje o tom, kdy bude modernizovaný dvoumotorový letoun opět uveden do provozu.

Po tragických nehodách tohoto letounu v říjnu 2018 a březnu 2019 byly ostatní stroje tohoto typu uzemněny.

Muilenburg spoléhal při obnovení důvěry v tento model letounu právě na piloty. Ti měli vysvětlit cestujícím, že se už nemusí obávat letů s tímto letadlem. Evropské sdružení pilotů ECA ale důrazně odmítlo, aby byl v dohledné době tento typ stroje uveden do provozu. Sdružení je velmi znepokojeno tím, že FAA vůbec uvažuje o povolení s tímto letadlem opět létat, i když stále není uspokojivě vyřešeno, proč došlo k nehodám těchto letounů.

„Jsme to my, piloti, kteří potřebují vědět, zda můžeme s tímto letounem bezpečně létat. Náš seznam nezodpovězených otázek se stále prodlužuje. Je na zástupcích Boeingu a FAA, aby konečně převzali odpovědnost a byli dostatečně transparentní,“ zdůraznil prezident ECA Jon Horne.

Podle evropských pilotů zůstává stále nevyřešenou otázkou, zda pouhá aktualizace softwaru může zajistit bezpečný provoz těchto letadel. Podle nich je třeba důkladné a dlouhodobé analýzy a také reformy výcviku pilotů pro tento typ Boeingu. Sdružení pilotů zpochybňuje nezávislost FAA. Podle nich byl model certifikován s ohledem na efektivitu nákladů a zanedbalo se dostatečné proškolení pilotů na tento typ stroje.

Boeing věděl o softwarovém problému letounů 737 MAX skoro rok, aerolinky ale neinformoval

Před důvěrou v létaní obecně varoval i hlavní konkurent amerického koncernu, firma Airbus. Šéf prodeje Christian Scherer se obává, že by mohly být stanoveny různé standardy bezpečnosti pro létání. Evropský regulátor EASA hraje totiž klíčovou roli v tom, zda bude následovat rozhodnutí americké FAA.

„EASA má poněkud jiný mandát než FAA. Je to agentura zaměřená pouze na bezpečnost (leteckého provozu),“ zdůraznil Scherer. EASA podle něj nezastupuje zájmy jedné vlády, ale celé Evropské unie.

Šéf FAA Daniel Etwell nicméně nestanovil harmonogram pro to, kdy by měla agentura povolit opět tomuto stoji létat. Může to trvat několik měsíců, možná i rok. Čím déle budou tato letadla uzemněna, tím větší ztráty budou mít letecké společnosti, které stroje provozují. Už nyní požadují aerolinie z celého světa po Boeingu vysoká odškodnění. Dosud bylo modelů Boeing 737 MAX dodáno 370 kusů.

Dále čtěte: