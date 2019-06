Problémy Smartwings se kupí: zpožděné lety, odstavené boeingy, střet letadel

Nejnovějším problémem Smartwings je až šestihodinové zpoždění letadla z minulého týdne. Podle svědectví pasažérů to bylo způsobeno úmrtím jedné cestující přímo na palubě a také poruchou na GPS systému. „Pár minut před odletem žena zkolabovala, okamžitě přijeli lékaři a hasiči a začali ji oživovat. Bohužel neúspěšně,“ řekla webu Blesk.cz jedna z cestujících. „Chvíli jsme čekali a potom nám řekli, že letadlo má závadu, a vrátili nás do odletové haly,“ dodala s tím, že let se nakonec zpozdil o šest hodin.

O víkendu pak došlo k poruše při letu z Prahy do Antalye v Turecku, vinou které byl kapitán letu nucen obrátit stroj a vrátit se na letiště v Praze. Pro cestující pak byl vypraven náhradní spoj.

Minulý měsíc se na ranveji Letiště Václava Havla v Praze střetla dvě letadla Smartwings. Jedno z letadel se 160 pasažéry mířilo do Portugalska, druhé se 118 cestujícími do Tuniska. Při pojíždění se dotkla koncem křídla jednoho letadla s koncovou částí druhého. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Smartwings v poslední době řeší hlavně odstavení letadel Boeing 737 MAX, které kvůli březnové nehodě v Etiopii nařídila Evropská agentura pro bezpečnost létání (EASA). Česká společnosti kvůli tomu omezí kapacity svých letů o osm procent a dočasně pozastaví provoz některých linek a sníží počet letů do některých destinací.

Před dvěma lety na sebe upozornila Travel Service, mateřská společnost Smartwings, dvěma incidenty s opilými členy posádky či požárem podvozku při letu z Bratislavy do Burgasu.

