Rovníková Guinea chce stavět hraniční zeď. Kamerun nasadil armádu

Rovníková Guinea už si údajně začala značkovat trasu, kudy by měla zeď na 183 kilometrů dlouhé hranici s Kamerunem vést, uvedl web Quartz. Vede ji k tomu snaha zabránit velkému přílivu migrantů do země. Vládní činitelé viní Kamerun, že přes své území nechá do země proudit ekonomické migranty ze západní a střední Afriky.

Napětí mezi oběma zeměmi se začalo stupňovat v devadesátých letech minulého století, kdy byly v Guineji objeveny velké zásoby ropy. Jedna z nejmenších zemí Afriky se tak zároveň stala jednou z nejbohatších, byť do dnešního dne trápí zemi velké sociální nerovnosti. Většina bohatství je totiž koncentrována mezi vládnoucí elitu v čele s prezidentem Teodorem Obiangem Nguemou Mbasogem, nejdéle sloužící hlavou státu v Africe.

Vládnoucí rodina, která Rovníkovou Guineu ovládá už od roku 1968, bývá obviňována z korupce a z nezákonného nakládání s veřejnými zdroji. Země je navzdory vysokému HDP na hlavu stále považována za rozvojový stát, často kritizovaný za porušování lidských práv a nízkou míru svobody tisku.

Všechny zdi světa. „Donaldův val“ má mnoho předchůdců

Vláda Rovníkové Guineje se nyní obává, že pokračující silný přísun lidí ze zahraničí sníží dostupnost pracovních míst pro místní obyvatele, kteří už tak žijí ve velmi složitých podmínkách, často v chudobě.

Plánovaná stavba dlouhé zdi rozčílila kamerunskou vládu, která už k hraničnímu městu Kye-Ossi vyslala vedení armády a podél hranice nechala rozmístit své elitní jednotky, které mají hlídat celistvost kamerunského území. Podle nejmenovaného člena kamerunské armády rozmístila Guinea milníky, podle nichž má zeď vést, kilometr až dva do území Kamerunu, uvedl web Africa News.

Šéf kamerunské armády Rene Claude Meka už na konci července vzkázal, že nebude tolerovat žádné nezákonné vniknutí na území země. Velvyslanec Guineje v Kamerunu Anastasio Asumu Mum Munoz na vyzvání kamerunské strany potvrdil úmysl postavit na hranici zeď, informace o rozmísťování milníků guinejskou armádou jsou však podle něj zavádějící.

Daň nulové tolerance k migrantům: američtí pohraničníci se hroutí, sebevražd přibývá

Ochrana hranice USA s Mexikem. Ilustrační foto. ( Autor: Profimedia.cz )

Krok Rovníkové Guineje je podle vedoucího poradce v Kamerunské národní dopravní radě Bamy Etienna Chama bez ohledu na uvedené důvody kontraproduktivní a bude znamenat potíže ve společném úsilí na kontinentu. Podle dalších kritiků je plánovaná stavba zdi v přímém rozporu s dohodami o volném pohybu osob a zboží, ke kterým se Rovníková Guinea připojila.

„Je to hodně špatné. Co mají dělat farmáři, kteří prodávají v Rovníkové Guineji?“ postěžoval si webu Voice of America kamerunský farmář Kome Pascal, který do Kamerunu ze sousední země dováží vína a druhým směrem pak velkou škálu produktů, například cement, střešní krytiny či farmářskou produkci. „Stavba této zdi znemožní Kameruncům prodávat své zboží.“

Vládnoucí rodina v Guineji však zatím trvá na svém a pokračuje s přípravami na stavbu zdi. Kromě zeslabení migrace ji k tomu vede i snaha o zabránění případného puče, kterému už údajně čelila například v prosinci 2017, kdy bylo na hranici zadrženo přibližně třicet žoldáků z Čadu, Kamerunu a Středoafrické republiky. Rovníková Guinea v reakci na to uzavřela státní hranici, kterou znovu otevřela až letos v lednu.

Dále čtěte:

Vědci radí Trumpovi: Místo zdi postavte na hranici s Mexikem solární a větrné parky

Ukončete shutdown, nestavte zeď. Trumpa zradili šerifové z Texasu a Arizony

Díra v plotě: Německo zablokovalo mamutí projekt Saúdů

Trump nemůže použít peníze Pentagonu na stavbu zdi na hranici s Mexikem, rozhodl odvolací soud

Africký krůček k naději. 54 států vytvoří zónu volného obchodu

Příběh afrického internetového obchodu Jumia: utrpení mladého zebrorožce