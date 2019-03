Díra v plotě: Německo zablokovalo mamutí projekt Saúdů

Evropské konsorcium firem Airbus, jež je známé především výrobou dopravních letadel, získalo už před deseti lety zakázku na výstavbu hraničního plotu v Saúdské Arábii. Rijád v té době chtěl především zabezpečit hranici s Irákem. Kontrakt měl ale zajistit bezpečnostní systém pro ochranu hranice v celé zemi. Hranice království je dlouhá 9 tisíc kilometrů.

V té době si divize Airbus Military (dnes Airbus Defence and Space) pochvalovala, že jde o největší projekt svého druhu na světě. Zakázka měla mít hodnotu 12 miliard eur (307 miliard korun). Po deseti letech je ale euforie manažerů firmy pryč.

Postavil se jen kratší úsek plotu na hranici s Irákem. Další komplikací je postoj německé vlády. Ta po vraždě kritika saúdskoarabského režimu, novináře Džamála Chášukdžího, zastavila zbrojní dodávky do islámské země.

Divize Airbus Defence and Space s ředitelstvím v bavorském Ottobrunu nyní řeší, co bude dál. Vývozní licence dílů vyrobených v Německu jsou v současné době pozastaveny.

Firma nechce zveřejnit detaily kontraktu, nicméně ostraha hranice na severu byla dokončena, připravuje se výstavba plotu na východě země.

Jak vyrobit letadla bez Němců?

Francie, Británie a Španělsko už několik týdnů kritizují postoj berlínské vlády. Ohroženy jsou dodávky také vojenských dopravních letadel CASA C-295. Šéf firmy Airbus Thomas Enders už uvedl, že bude třeba německé díly do letadel nahradit, aby je bylo možné do Saúdské Arábie dodat. Větším problémem bude nahradit díly pro stíhačku Eurofighter Typhoon. Kancléřka Angela Merkelová zatím odmítá sdělit, kdy by mělo Německo zbrojní embargo pro Saúdskou Arábii zrušit.

Před deseti lety Merkelová zakázku na ochranu hranice Saúdské Arábie podporovala. Němečtí policisté dokonce od roku 2009 školí saúdskoarabské kolegy, aby uměli německé technologie ostrahy hranice ovládat.

V roce 2014 byla postavena část plotu na hranici s Irákem v délce 814 kilometrů. Sestává z dvojitého plotu s ostnatým drátem. Na tomto úseku stojí 40 pozorovacích věží vybavených radarem Airbus Spexer 2000 a dalších 38 telekomunikačních věží. Jsou tu instalovány kamery pro noční vidění, vibrační senzory.

Radar Spexer hlídá hranici na vzdálenost desítek kilometrů

Radar Spexer má dosah 18 kilometrů pro pěší narušitele, osobní auta detekuje na vzdálenost 22 kilometrů, nákladní automobily na 36 kilometrů. Malá letadla odhalí na vzdálenost 27 kilometrů, vrtulníky na 36 kilometrů. Plot je napojen na saúdskoarabské ministerstvo vnitra optickými kabely v celkové délce 1450 kilometrů.

Poloha Saúdské Arábie:

Radary Spexer vyvinula firma Airbus, od roku 2017 je vyrábí německá firma Hensoldt. Tu vlastní americká investiční firma KKR (Kohlberg Kravis Roberts).

Postaveno je nicméně stále jen deset procent z původně zamýšleného projektu. Plot například zcela chybí na hranici s Jemenem, která je dlouhá 1458 kilometrů.

