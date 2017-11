Z lidí, kteří se chtějí v lednu příštího roku zúčastnit prezidentských voleb, by 34 procent z nich dalo hlas současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Na druhém místě je s 22 procenty bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Textaře Michala Horáčka by nyní volilo 13 procent občanů, další kandidáti zatím oslovili jen zlomek veřejnosti. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).