Vratislav Kulhánek: celoživotní manažer

Manažer roku 1998 Vratislav Kulhánek jde do prezidentské volby s podporou strany ODA miliardáře Pavla Sehnala. Získal podpisy 23 poslanců. Veřejnosti je znám především z pozice předsedy představenstva mladoboleslavské automobilky Škoda. Jeho postup do druhého kola by byl velkým překvapením.