Filip řekl, že komunisté budou s ANO ochotni jednat dál i při případném druhém Babišovu pokusu o sestavení kabinetu. Taková vláda by však měla akceptovat víc z politického programu komunistů, dodal. Ocenil, že definitivní schválená verze programového prohlášení vlády doznala řadu změn. KSČM k původnímu návrhu dodala připomínky. Při dnešním zasedání výbor hodnotil, co programové prohlášení zohlednilo a co ne, co chybí a co přebývá, řekl Filip.

Šéf KSČM ocenil například to, že v programovém prohlášení je nakonec plán zavést obecné referendum. Kvůli absenci lhůty však má obavy z toho, že by nemusel být schválen. „Budeme trvat, aby se vyjádřil předseda vlády, jestli s tím počítá jako s vládní prioritou,“ řekl Filip.

Vadí mu naopak to, že prohlášení nepočítá se zdaněním církevních restitucí ani s jejich revizí. Složení vlády a přístup některých ministrů podle Filipa navíc nedává záruku, že se programové prohlášení bude realizovat. „Je evidentní, že ANO se řídilo volebními programy dalších sedmi stran zastoupených ve Sněmovně,“ uvedl Filip. Právě prvky z programů ostatních subjektů plánoval Babiš strany přesvědčit, aby vládu podpořily.

Babiš už v pondělí prohlásil, že počítá s tím, že vláda ve středu důvěru nedostane. „Za nás předpokládáme, že důvěru nezískáme,“ uvedl. Na vině jsou podle něj představitelé dalších stran, kteří podle něj odmítli s ANO jednat. Menšinová vláda je podle Babiše příležitostí, „aby byl kabinet akceschopnější a byl potlačen nesmyslný a škodlivý resortismus“. Ostatní strany naopak vyčítají neochotu jednat Babišovi.

