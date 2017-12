Úřednická čistka. Kabinet zruší 14 sekcí a desítky míst na ministerstvech i na Úřadu vlády

Ministerstvo vnitra v materiálu uvádělo, že změny souvisí s reorganizací práce ministerstev a cílem naplnit programové priority Babišovy vlády. Premiér dnes odmítl, že by šlo o čistky. „Nejvíce změn je na Úřadě vlády, tedy 28 služebních a 28 pracovních míst. Nemyslím si, že na 14 ministrů je 17 změn v rámci systemizace moc,“ uvedl Babiš. Podle něj je normální, že když nastoupí nový ministr, udělá počáteční změny okamžitě.

Předpokládá, že další systemizace bude v březnu. „My se chováme jako vláda, která má pracovat,“ řekl Babiš po jednání vlády k připomínkám opozice, že jeho kabinet změny dělá dříve, než požádal o důvěru Sněmovnu.

Babišovu vládu jmenoval prezident Miloš Zeman minulou středu, dnešní jednání by mělo být poslední v tomto roce, takže měl kabinet poslední příležitost změny do nového roku schválit. Jedním z hlavních argumentů při přípravách služebního zákona bylo to, že zabrání změnám na úřadech s příchodem každé nové vlády.

Opatření dnes kritizoval na twitteru například bývalý ministr vnitra a úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec „Babišova vláda? Horší než Hun Attila na dobytém území. Vláda, která 10. ledna nezíská důvěru, se dnes pokouší zničit nezávislost státní správy,“ napsal.

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký slova o čistkách odmítá. „Změny se dotkly především politické úrovně, kde je ta redukce vyšší,“ uvedl. Změny nepovažuje za příliš rozsáhlé, jedná se podle něj především o zeštíhlení řídicí struktury některých ministerstev. V březnu podle něj budou podmínky pro systemizaci přísnější. „Záleží na momentální situaci, čeho se mohou týkat,“ uvedl. Týkat by se mohla vzniku nových míst v rámci projektů financovaných z evropských fondů, dodal.

Ministři už v posledních týdnech většinou avizovali, kterých náměstků a jejich sekcí se změny týkají. Postránecký připomněl, že lidé v postavení tzv. představených podle zákona o práci hned nepřijdou. „Dotyčný musí být odvolán, nicméně zákon stanoví, že má být přednostně zařazen na jiné vhodné místo. Pokud není, tak je takzvaně zařazen do zálohy, maximálně po půl roce by pak skončil ve státní službě,“ uvedl. V takovém případě náleží šest měsíců zaměstnanci 80 procent platu.

Postránecký zatím neviděl návrh, kterým chce hnutí ANO služební zákon změnit. Je podle něj ale právem vlády o změnu usilovat. Připomněl, že zákon už byl dvakrát novelizován, naposledy velmi výrazně v polovině loňského roku.

Zemětřesení v řídicím výboru Českých drah

Vláda dnes také vyměnila většinu řídicího výboru Českých drah a jednoho ze sedmi členů správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). „Změny navržené ministrem dopravy Danem Ťokem reagují na nové personální složení v resortech, které mají v těchto orgánech své zástupce,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

V řídicím výboru národního dopravce se vymění tři členové a místopředseda, výbor má sedm členů. Novými členy výboru se stali náměstek ministryně pro místní rozvoj Václav Nebeský, náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický a ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna. Vystřídali Marka Ondrouška, který ve výboru byl za ministerstvo průmyslu a obchodu, Davida Koppitze za ministerstvo pro místní rozvoj a Jindřicha Kušníra za ministerstvo dopravy.

Místopředsedou řídicího výboru Českých drah nově bude náměstek ministra dopravy Němec, který má na starosti sekci dopravní. Nahradí Kamila Rudoleckého, který byl dosud náměstkem ministra dopravy, ale na ministerstvu končí po nové systemizaci schválené dnes vládou.

Místo v řídicím výboru si udrželi jeho předseda Tomáš Čoček, který je náměstkem ministra dopravy, Jakub Landovský za ministerstvo obrany a Pavel Kouřil za ministerstvo financí.

V sedmičlenné správní radě SŽDC náměstek Němec nahradí Václava Horáka. Předsedou zůstal Vladimír Novotný. Web Zdopravy.cz dnes napsal, že členy správní rady zůstávají sociální demokraté Jaroslav Foldyna a Karel Korytář. Členem ČSSD je také Landovský, který udržel funkci v řídicím výboru Českých drah.

