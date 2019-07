Změna ve vedení ERÚ: Pokorného nejspíš nahradí exmanažer E.ON Pavel Moučka

Je to jméno, které si i znalci české energetiky musí nejprve vygooglovat. Pavel Moučka je bývalý topmanažer skupiny E.ON, v letech 2013 až 2017 byl členem představenstva slovenské společnosti ZSE-Energia (tedy obchodní části bývalé Západoslovenské energetiky). Právě on má podle dobře informovaného zdroje webu Euro.cz největší šance usednout na uvolněné místo v pětičlenné Radě Energetického regulačního úřadu (ERÚ). V jeho prospěch hraje i to, že nepatří k žádné zájmové skupině a nikomu nevadí.

Menší šance na úspěch mají další dva uchazeči. Prvním je konzultant poradenské společnosti EY Stanislav Trávníček, který už dříve v ERÚ pracoval. Skončil v roce 2012, tedy v době masivního odchodu úředníků nespokojených s působením tehdejší předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové. Jisté šance má také Petr Kusý, ředitel odboru statistického a bezpečnosti dodávek na ERÚ.

Jan Pokorný je členem Rady ERÚ od jejího vzniku v srpnu 2017, předsedou rady se stal poněkud překvapivě letos na počátku května. Zdroje webu Euro.cz Pokorného popisují jako slabého a nevýrazného manažera, který zůstává ve stínu (a ve vleku) svých ambicióznějších kolegů. Hlavní slovo na regulačním úřadě mají jiní lidé, jmenovitě členové rady Vladimír Vlk a Vladimír Outrata. Proti pokračování Pokorného se vyslovil podle zdroje webu Euro.cz i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na plynové frontě klid. Dodavatelé drží ceny, případně zdražují jen málo

Plynový sporák ( Autor: Archiv MF )

Energetický regulační úřad nyní vede pětičlenná Rada, ve které vedle Pokorného, Vlka a Outraty sedí ještě Rostislav Krejcar a od letošního května též bývalý šéf odboru elektroenergetiky na ministerstvu průmyslu Ladislav Havel. Ten obsadil po půlroční prodlevě křeslo, kterého se loni v listopadu vzdal Vratislav Košťál. Ten chtěl svou rezignací upozornit na opakované konflikty mezi radními, jejichž důsledkem je ochromení a špatné fungování úřadu.

Přeobsazení jednoho z pěti míst bude mít zásadní vliv na další směřování regulačního úřadu. Většinu v radě totiž ztratí „Gang tří“ tvořený Vlkem, Outratou a Pokorným. Tato trojice bránila modernizaci energetiky a měla blízko k uhelné a teplárenské lobby. Osobní konflikty mezi členy rady však nejspíš budou pokračovat.

